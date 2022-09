Florian Schardt ist jetzt SPD-Landtagskandidat - “Für einen starken Sozialstaat brauchen wir eine starke Wirtschaft“

SPD wählt Florian Schardt mit 93 Prozent zum neuen Landtagskandidaten

Von Laura May

Florian Schardt geht ins Rennen und wird die SPD im Landtagswahlkampf im Landkreis München-Land Nord führen.

Ismaning – Regen prasselt auf den Ismaninger Bürgersaal, Weißwürste, Obatzda und Brezn stehen bereit, die Deckenbeleuchtung glänzt in sozialdemokratischem Rot. Gleich stellen die Genossen ihren Landtagskandidaten für den Stimmkreis München-Land Nord auf. Bis es soweit ist, füllen noch die Drittplatzierten des Bundeswettbewerbs von Jugend musiziert, Lea Wiedemer (14) und Adrian Meister (13), auf ihren Gitarren den Saal mit melancholischem Tango.

Als Nachfolger von Annette Ganssmüller-Maluche ist der SPD-Unterbezirksvorsitzende Florian Schardt, 40, einziger Kandidat und wird mit insgesamt 93 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. Zu sagen hat er viel. Auf der Bühne fühlt er sich wohl, leidenschaftlich presst er diverse politische Herzensangelegenheiten in seine kurze Rede: Als Volkswirt und Berater komme er selbst aus der Wirtschaft und wisse, wie wichtig Integration, Bildung oder sozialer Wohnungsbau für den freien Markt seien. Der akute Fachkräftemangel sei auch Produkt politischer Fehlentscheidungen der letzten Jahre. „Für einen starken Sozialstaat brauchen wir eine starke Wirtschaft“, sagt Schardt.

Energieversorgung Thema

Beim Thema Energieversorgung möchte er sich im Landtag dafür einsetzen, dass die Versorgung kleinteiliger organisiert wird und Kommunen wieder eine größere Rolle spielen. „Lieber kleine Versorger als Shell oder Gazprom“, proklamiert er in geschickter Rhetorik. Politik brauche „mehr Mut und weniger Meinung“, „Substanz statt Show“, „Ausgleich statt Spaltung“ – „statt zu meckern, gilt es im Bund zusammenzuarbeiten“ schießt Schardt in Richtung CSU. Parteipolitik pur. Genau wie auf CSU-Veranstaltungen gegen die Ampel gewettert wird, schimpfen Sozialdemokraten eben auf die schwarze Landesregierung.

Blockade von Stromtrasse

Florian Schardts Hauptkritikpunkt an diesem Vormittag: Der christlich-soziale Umgang mit Südlink, jener Trasse, die Windenergie von Norddeutschland in den Süden bringen sollte. Hubert Aiwanger, Horst Seehofer und Markus Söder hätten das Projekt blockiert – heute fehle Bayern auch deshalb der Strom aus dem Norden. Für Schardt ist Südlink Beispiel für „an Stimmung orientierter Politik“. Statt echter Alternativen klammere sich die CSU an Prestigeaktionen wie wasserstoffbetriebene Busse. Wasserstoff sei jedoch „keine Alternative zur Stromtrasse, sondern Ergänzung“. Zu wertvoll sei das Element, als dass man es als flächendeckenden Treibstoff einsetzen könne. „Das ist so, als würde man Champagner als Schorle bei einem zweitklassigen Fußballspiel trinken.“ Nach der Wahlenttäuschung 2018, als die SPD im Stimmkreis nur auf 11,5 Prozent kam, setzen sie ihre Hoffnung auf Florian Schardt als öffentlichkeitswirksamen Kandidaten. Und er freut sich auf die „nächsten zwölf Monate Wahlkampf, in denen man wirklich etwas reißen kann.“

Ebenfalls gewählt wurde die Bezirkstagskandidatin für die Wahl im Herbst 2023. Mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen wurde die Unterhachingerin Sabine Schmierl aufgestellt. Ihre Schwerpunkte will sie im Bereich Bildung und Pflege setzen. Der Bezirkstag sei dafür der genau richtige Ort „sozusagen das Sozialparlament Bayerns“, sagt Schmierl. LAURA MA