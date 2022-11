Grippeimpfung in Apotheken: Beteiligung und Interesse bisher verhalten

Von: Laura May

Eine Grippeschutzimpfung bietet Schutz vor schweren Influenza-Verläufen. © Susanne Huebner/Imago

Ab sofort können sich Bürger nicht nur beim Arzt, sondern auch in Apotheken gegen Grippe impfen lassen. Doch im Landkreis fällt die Beteiligung der Apotheken und das Interesse der Bürger eher verhalten aus.

Landkreis - Der Deutsche Apothekenverband verweist darauf, dass das Angebot ab jetzt verfügbar sei. Welche Apotheke Grippeimpfungen anbietet, ist online hier einsehbar. Bisher stellt sich das Angebot und die Aktualität der Website, zumindest was den Landkreis München betrifft, allerdings als lückenhaft heraus.

Nur zwei Apotheken aufgeführt

Zwei Landkreis-Apotheken sind dort für die Grippeschutzimpfung aufgeführt. Einerseits die St. Leonhard Apotheke in Höhenkirchen, die aus personellen Gründen bisher aber nicht geimpft hat. Die Versorgung funktioniere gut über die Arztpraxen, sagt eine Mitarbeitern auf Nachfrage des Münchner Merkur. Die zweite aufgeführte Filiale auf der Website ist die Sani Plus Apotheke in Unterföhring – die tatsächlich impft. Die Nachfrage laufe bisher stetig, erklärt eine Mitarbeiterin. Das Angebot sei zwar ein zusätzlicher Dokumentationsaufwand, entlaste aber die Arztpraxen.

Viele wollen erst im nächsten Jahr starten

„Wir dürften es jetzt anbieten, machen es aber erst nächstes Jahr“, sagt Peter Aurnhammer, Apotheken-Chef aus Ismaning und Sprecher der Apotheker im Landkreis München. Die Hauptimpfzeit sei im September und Oktober, für dieses Jahr lohne sich ein entsprechendes Angebot nicht mehr. Seines Wissens nach gebe es bisher im ganzen Landkreis nicht viele Apotheken die Grippeschutzimpfungen durchführen.

Wer darf impfen?

Impfen darf jede Apotheke, die dafür ein extra Zimmer und geschultes Personal hat. Apotheker brauchen dafür eine extra Schulung. Peter Aurnhammer sieht die Entwicklung positiv. In den meisten anderen europäischen Ländern, sei es schon länger möglich, dass Apotheken auch Impfungen durchführen – dort sei zu beobachten, dass die Impfquote durch das niederschwellige Angebot steigt. „In Apotheken geht das schneller und unkomplizierter als beim Arzt.“ Kommendes Jahr will deshalb auch Aurnhammer in seiner Apotheke Grippeschutzimpfungen anbieten.