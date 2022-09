Grünen halten Baustart für unpassend - Rathausbau besser verschieben

Von: Nico Bauer

Den Spatenstich für das technische Rathaus setzten (v.l.) Arthur Schankula, Oliver Meyer, Nicole Wladar, Bürgermeister Alexander Greulich, Daniel Dittrich und Tobias Kramer. © Gerald Förtsch

In den vergangenen Tagen startete die Ismaninger Baustelle für das technische Rathaus. Bürgermeister, Mitarbeiter sowie viele Gemeinderäte freuen sich auf ausreichend Platz für die Ismaninger Gemeindeverwaltung. Aber die Grünen sehen einen Haken.

Ismaning – Nicht so viel Grund zur Freude hat die Fraktion der Grünen, die in einer Pressemitteilung das Projekt kritisiert. Man hätte den Zeitpunkt für den Bau gerne verschoben. Sie verwiesen darauf, dass sie die Planung architektonisch wie energetisch das Projekt positiv bewertet und deshalb auch im Verfahren mitgestimmt hätten. Kritik kam nur zum Bau-Zeitpunkt: „Wir waren bezüglich der Notwendigkeit der Umsetzung, insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt, immer schon skeptisch. Unter anderem wurde von den Grünen bereits im Verwaltungsausschuss am 25. November 2021 bei der Haushaltsplanung für 2022 angeregt, das Projekt zu verschieben und aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung ein Homeofficekonzept zu prüfen.“

Viele Unsicherheiten trüben das Bild

Seither haben sich noch mehr Unsicherheiten ergeben mit dem Krieg in der Ukraine, Materialknappheit, Inflation und nicht zuletzt unsicheren Gewerbesteuereinnahmen in Ismaning ergeben. Die Grünen kritisieren, dass man die gemeindlichen Rücklagen für den Bau aufbrauche und man deshalb künftig für einen vorsichtigeren Kurs votieren werde. Die Baustelle in der Ortsmitte werde man konstruktiv begleiten, da es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt.

Bürgermeister kann Kritik nicht nachvollziehen

Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) reagierte etwas geschockt auf den Vorstoß der Fraktion, die zuletzt mit Anträgen im Gemeinderat keine Mehrheit bekam und nun mit der Pressemitteilung die Harmonie der Ismaninger Kommunalpolitik ins Wackeln bringt. „Das ist billiger Populismus“, sagt der Bürgermeister. Man habe im Gemeinderat den Grünen deutlich gemacht, dass für das dritte Rathaus bereits Verträge geschlossen worden seien und die Gemeinde sich gegenüber den Partnern neben dem Vertrauensverlust auch schadensersatzpflichtig gemacht habe mit einer Verschiebung kurz vor dem Baubeginn. Bei Kündigungen hätten die Vertragspartner sogar die vollen Auftragssummen in Rechnung stellen können, „aber das wollte man offensichtlich nicht zur Kenntnis nehmen“.

Mit Blick auf die Grünen-Fraktion verwies er darauf, dass die Gemeinde nur mit ausreichend Platz neues Personal einstellen könne. Deshalb habe der Ismaninger Gemeinderat die von der Grünen-Fraktion beantragte Einstellung eines Klimaschutzmanagers bis zum Bezug des technischen Rathauses zurückgestellt. Dieser Fakt macht das Papier der Grünen für ihn noch kurioser.