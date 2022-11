Gymnasiums-Erweiterung in Ismaning: Kompakte Klassenzimmer und viel Symmetrie

Von: Nico Bauer

Die Ismaninger Erfolgsgeschichte: Im Gymnasium wurden alle Schülerzahl-Prognosen übertroffen und jetzt braucht es die schnelle Erweiterung. © NB

Noch im Dezember könnten die Entwurfspläne für die Gymnasiumserweiterung den Gemeinderat passieren. Fünf Klassen pro Jahrgang sollen hier am Ende lernen.

Ismaning – Es war gewaltig Dampf auf dem Kessel, als die Gemeinde Ismaning ein Tagungshotel am Seidl-Kreuz-Weg umbaute zum neuen Gymnasium. Seit dem Start 2017 war das Gymnasium eine derartige Erfolgsgeschichte, dass nun mit dem nächsten Kraftakt erweitert werden soll. Der Vorentwurf für die Schulerweiterung soll noch heuer vorgestellt werden, um vor der Jahreswende die Zuschussanträge stellen zu können.

Die Unterteilung des Millionenprojektes erfolgt so, dass im ersten Bauabschnitt die wesentlichen Räume für die Erweiterung zu einem fünfzügigen Gymnasium geschaffen werden. Deshalb sollen die erforderlichen Klassenzimmer in den dreistöckigen Bau hineingesetzt werden. Dieses soll ein Holz-Hybrid-Gebäude werden, welches parallel zum Verwaltungstrakt der Schule situiert werden soll. Dabei wird man die maximale Höhe verwenden, bei der ein Holzbau ohne erweiterte Brandschutzbedingungen möglich ist.

Mensa in diesem Abschnitt gestrichen

Die alte Machbarkeitsstudie wurde modifiziert und die Mensa in dem Abschnitt gestrichen zugunsten der kompakt angeordneten Klassenzimmer. Der kompakte Klassenzimmer-Trakt wird gebaut in dem Bereich, wo bis zuletzt ein Rest des ehemaligen Hotels stand. Bei dem in den vergangenen Jahren ungenutzten Kellerteil hat sich die Bausubstanz so verschlechtert, dass im Sinne der Wirtschaftlichkeit der Kellerbereich abgerissen wird. Des Weiteren wurde beschlossen, dass im zweiten Bauabschnitt ein Gebäude parallel zum Seidl-Kreuz-Weg platziert werden soll – ortsauswärts Richtung Sporthalle. Städtebaulich hat diese Variante mehrere Vorteile. Mit dem bestehenden Gebäude an der Straße gibt es nun ein nahezu symmetrisches Gesamtbild. Der Haupteingang befindet sich in der Mitte der gesamten Front und bekommt so eine besondere Bedeutung. Mit dem zweiten Bauabschnitt wird dann einerseits der Innenhof der Erweiterung von der Straße abgeschirmt und auf der anderen Seite wird ein Schul-Boulevard angelegt, der den großzügigen Zugang für mehr Schüler bildet mit ausreichen Fahrrad-Abstellplätzen.

Zuschussanträge noch in diesem Jahr abschicken

Ein neuer Mehrzweckraum, wird an der Straße in der Fassade platziert und kann von außen zugänglich gemacht werden. Damit bietet sich für verschiedene Veranstaltungen eine gute Erreichbarkeit sowie die Nutzbarkeit außerhalb des Schulbetriebs. Diese beiden Abschnitte wurden zwischen der Gemeinde Ismaning und der Schulleitung besprochen. Nach der Zustimmung des Gemeinderates wird nun ein Vorentwurf der Planung erstellt. Den bekommt der Gemeinderat im Dezember zu sehen, bevor die Gemeinde ihre Zuschussanträge noch in diesem Jahr abschickt.