Isar Devils feiern Derby-Remis wie einen Sieg

Von: Guido Verstegen

Wurfgewaltig: Mit ihren Toren sorgt Michelle Köbrich auf der Zielgeraden für den Ausgleich des TSV Ismaning. © Robert Brouczek

Trotz Rumpfbesetzung verteidigen die Ismaninger Handballerinnen mit einem 28:28 im Landkreis-Derby bei Hachinger Tal München den zweiten Platz in der Bayernliga Süd.

Ismaning – Sogar ein Sieg war möglich: Mit ihrem buchstäblich letzten Aufgebot haben die Bayernliga-Handballerinnen des TSV Ismaning beim 28:28 gegen HT München einen Punkt aus Taufkirchen entführt und Rang zwei verteidigt

Als sich am Samstag zwei Stunden vor Spielbeginn auch noch Lisa Berz krankheitsbedingt abmeldete, da musste Sebastian Scovenna seinen Notplan für die letzte Vorrunden-Partie über den Haufen werfen. „In unserer ohnehin schon schwierigen Situation war das eine Hiobsbotschaft“, sagte der Ismaninger Trainer, der sich dann daran machte, mit nur acht Feldspielerinnen den direkten Verfolger HT München auf Distanz zu halten.

Unter anderem hatten sich Enna Oberländer und Hanna Mehlhaff zu einem BHV-Lehrgang verabschiedet, Abwehrspezialistin Birgit Surauer bekam trotz der personellen Misere ihre wohlverdiente Pause. Positiver Nebeneffekt: Mit Hannah Hansch erlebte eine weitere Ismaninger A-Jugendspielerin ihr Bayernliga-Debüt bei den Frauen.

„Wir haben gewusst, wir sind dezimiert, wir haben eine Leistungsgrenze – aber das hat richtig Spaß gemacht, die Mannschaft hat alles reingeworfen, alle haben gepusht!“, war Scovenna vom Auftreten seines Teams schlichtweg begeistert. „Mit ein paar Nuancen auf unserer Seite hätten wir auch gewinnen können!“

Am Ende feierten die Isar Devils den einen Punkt im Landkreis-Derby wie einen Sieg. In der temporeichen und hochspannenden Begegnung bauten beide Mannschaften in erster Linie auf eine 6:0-Abwehr, nach einer knappen Viertelstunde hatten sich die Gastgeberinnen auf 12:9 abgesetzt. Dies nicht zuletzt deshalb, weil Hannah Frühbeis eine exzellente Trefferquote aus dem Rückraum aufwies – sechs ihrer insgesamt acht Tore erzielte sie in dieser Phase.

Die Gäste hielten aber „als Einheit“ (Scovenna) dagegen, arbeiteten intensiv in der Defensive und blieben bei ihren Angriffen geduldig. Weil dem Ismaninger Rumpfteam dabei kaum technische Fehler unterliefen, blieb die Partie offen. Mit einem 16:16-Zwischenstand ging es in die Pause – und dann waren es plötzlich die Isar Devils, die einen Drei-Tore-Vorsprung herausgeholten.

„Vielleicht fehlte uns am Ende die Luft, um immer wieder die richtige Entscheidung zu treffen“, rätselte Scovenna. Sein Team konnte die zwischenzeitliche 23:20-Führung (40.) nicht verteidigen, lag vier Minuten vor Schluss 26:28 hinten, meldete sich aber mit großer Willensstärke zurück. Michelle Köbrich übernahm Verantwortung und glich auf der Zielgeraden mit zwei Treffern aus. Scovenna: „Die Partie hat eindrücklich gezeigt: Jede einzelne Spielerin ist wichtig!“

HT München – TSV Ismaning 28:28 (16:16).

TSV Ismaning: Hangleiter, Wittmann (beide Tor); L. Rohmert (8/3), Köbrich (5), B. Haska (4), F. Haska (3), Krizanac (3), Pieperjohanns (3), Gottschalk (2), Hansch