Handball: Sechs Neuzugänge beim TSV Ismaning

Von: Patrik Stäbler

Wir haben den Kader extrem in der Breite gestärkt. Trainer Christoph Ilg © Barbara Dreyer/TSV Ismaning

Zum zweiten Mal veranstalten die Handballer des TSV Ismaning den Isar Cup. Diesmal dient das Turnier auch als Generalprobe für den Bayernliga-Aufsteiger.

Ismaning – Bei der Premiere des Isar Cup im Vorjahr ist den Handballern des TSV Ismaning eine Überraschung gelungen. Der Landesligist besiegte damals drei Bayernligisten und holte sich so den Titel beim Vorbereitungsturnier in eigener Halle.

An diesem Samstag ab 10 Uhr folgt nun die zweite Auflage des Isar Cup, und erneut haben sich mehrere Klubs aus der vierthöchsten Spielklasse angemeldet – vom TV Erlangen-Bruck über den TSV Roßtal bis hin zur TG Landshut. Die heimischen Ismaninger jedoch werden diesen Mannschaften heuer auf Augenhöhe begegnen. Denn nach der Meisterschaft in der Vorsaison spielt das Team von Trainer Christoph Ilg erstmals seit vier Jahren wieder in der höchsten Spielklasse des Freistaats.

Saisonstart am 17. September gegen TSV Friedberg

Genauer gesagt tritt der Aufsteiger in der Süd-Staffel der erneut zweigeteilten Bayernliga an, wo es für ihn am 17. September daheim gegen den TSV Friedberg losgeht – mithin ein Gegner, der am Samstag ebenfalls in der Isarena zu Gast ist. Wobei es beim Ligaauftakt sicher anders zugehen werde als jetzt im Vorbereitungsturnier, schätzt Ilg. „Natürlich ist das eine Generalprobe. Aber von der Intensität her kann man das nicht mit einem Ligaspiel vergleichen. Außerdem sind es ja noch zwei Wochen bis zum Saisonstart. Deshalb werden alle Mannschaften das Turnier auch dazu nutzen, um einiges auszuprobieren“, so der TSC-Trainer.

Aufseiten der Isar Devils wird es in den Duellen gegen Roßtal (11 Uhr) und Erlangen-Bruck (15 Uhr) sowie in der Platzierungspartie auch darum gehen, die Feinabstimmung mit den immerhin sechs Neuzugängen einzuüben. Nebst dem Landesliga-Torschützenkönig der Vorsaison, Kilian Schinkel (TSV Sauerlach), haben sich Marc Gottschall (TuS Fürstenfeldbruck II), Torwart Georg Zimmermann (MTV Ingolstadt) sowie die Rechtsaußen Johannes Achhammer (HG Ingolstadt) und Lampros Varis (HT München) den Ismaningern angeschlossen – wobei Letzterer infolge einer Verletzung noch einige Wochen ausfällt. Als sechster Neuzugang ist unlängst noch Keeper Markus Winkler aus Fürstenfeldbruck hinzugekommen, der einst für Ismaning in der A-Jugend-Bundesliga spielte.

„Kader in der Breite extrem gestärkt“

„Wir haben den Kader auf jeden Fall extrem in der Breite gestärkt“, betont Ilg. Dies sei jedoch auch vonnöten gewesen angesichts der Belastung und des eng getakteten Spielplans in der Bayernliga. So geht es zunächst in einer Vorrunde an 14 Spieltagen darum, welche vier Klubs pro Staffel in den anschließenden Playoffs um die Meisterschaft spielen. Die übrigen jeweils vier Teams aus Nord und Süd müssen derweil in die Playdowns, wo sie in einer weiteren Runde mit 14 Spieltagen um den Ligaverbleib ringen – ohne dass die Punkte aus den vorherigen Partien mitgenommen würden.

Für den Aufsteiger aus Ismaning ist das erklärte Ziel der Klassenerhalt. „Wir sind ganz klar der Underdog in dieser Liga“, sagt Ilg, der daraus aber auch Positives zieht: „Wir haben nicht den Druck wie in der letzten Saison. Vielleicht kann die Mannschaft dadurch etwas befreiter aufspielen.“ Etwa so, wie sie es im vergangenen Jahr bei der ersten Auflage des Isar Cup getan hat.

Wie der Verband für mehr Tempo sorgen will: Das sind die neuen Handball-Regeln Handball schneller und attraktiver machen – das ist das erklärte Ziel der Internationalen Handballföderation (IHF), die hierzu im Sommer abermals am Regelwerk geschraubt hat. In der Folge hat auch der Deutsche Handball-Verband (DHV) seine Richtlinien angepasst und drei Neuerungen verankert, die mit Beginn der Saison 2022/23 gelten. Erstens wird die Zahl der erlaubten Pässe nach dem Anzeigen des passiven Spiels von sechs auf vier reduziert. Bedeutet: Hat der Schiedsrichter seinen Arm gehoben, bleibt der angreifenden Mannschaft künftig weniger Zeit, ehe sie aufs Tor werfen muss. Zweitens hat sich der Verband von der Regel verabschiedet, wonach ein Spieler beim Anwurf mit einem Fuß auf der Mittellinie stehen muss. Stattdessen gibt es künftig in der Mitte des Spielfelds eine sogenannte Anwurfzone in Form eines Kreises mit drei bis vier Metern Durchmesser. Befinden sich der Ball und mindestens ein Fuß des Spielers in dieser Zone, können die Schiedsrichter die Partie nach einem Tor wieder anpfeifen. „Das Ziel dieser zwei Regeländerungen ist es, das Spiel noch schneller zu machen“, erläutert der Ismaninger Coach Christoph Ilg. „Wir als Trainer können das nur begrüßen.“

Die dritte Regeländerung betrifft schließlich eine Frage des Fair Plays. So können Würfe gegen den Kopf des Torwarts künftig mit einer Zwei-Minuten-Strafe geahndet werden. Voraussetzung hierfür ist eine freie Spielsituation, also dass sich zwischen Werfer und Keeper kein Abwehrspieler mehr befindet. Diese Regel greift freilich nicht, wenn der Torwart seinen Kopf aktiv in Richtung Ball bewegt. (ps)