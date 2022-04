Feuchte Fröhlichkeit nach dem Aufstieg

Von: Patrik Stäbler

Mit Bier geduscht: Meister-Trainer Christoph Ilg. © Patrik Stäbler

Die Handballer des TSV Ismaning feiern ausgelassen die vorzeitige Meisterschaft in der Landesliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Bayernliga.

Ismaning – Im Trubel des Jubels hat niemand an den Weißbierhumpen gedacht. Und so dauert es nach der Schlusssirene gut eine Viertelstunde, ehe das überdimensionale Glas seinen Weg endlich aufs Handballfeld findet – in den Armen von Stefan Lattner. Allein der Team-Oldie des TSV Ismaning weiß erst mal nicht, wohin damit. Denn Trainer Christoph Ilg, für den der Inhalt des Humpens eigentlich gedacht ist, steht bereits tropfnass am Mittelkreis. Dort haben ihm seine Handballer die für derlei Aufstiegspartys obligatorische Bierdusche schon kurz nach Spielende verpasst. Und zwar mittels Flaschenbier.

Nun ließe sich argumentieren, dass Lattner und der Humpen schlicht zu spät dran sind – doch das würde so gar nicht zu diesem rauschenden Abend in der Ismaninger Isarena passen. Denn im Duell gegen die HSG Lauf/Heroldsberg rennen die Platzherren zwar 45 Minuten lang einem Rückstand hinterher. Doch dann wachen sie gerade noch rechtzeitig auf, um die Partie umzubiegen – und am Ende einen 27:25-Sieg einzufahren, durch den sie sich vorzeitig den Titel in der Landesliga Mitte-Ost und das damit verbundene Ticket für die Bayernliga sichern.

Am Anfang noch viel Nervosität

„Mir war von vornherein klar, dass die Jungs heute nervös sein werden“, sagt Christoph Ilg, während von seinen Haarspitzen noch die letzten Biertropfen zu Boden fallen. „Und das hat man in der ersten Halbzeit gemerkt.“ Da leisten sich seine sonst so abwehrstarken Handballer nicht nur ungewohnte Schwächen in der Deckung, sondern auch vorne verballern sie ein halbes Dutzend erstklassiger Chancen. Vor allem bei Yannick Teschner – in dieser Saison der treffsicherste Ismaninger – zittert im Abschluss ein ums andere Mal die Wurfhand. Und so liegt der TSV zur Pause mit 10:13 hinten, sodass die fast 300 Zuschauer bereits ernsthaft um die erhoffte Aufstiegssause bangen müssen.

Dabei hatten die Ismaninger selbst erst tags zuvor erfahren, dass diese Partie ein Matchball im Titelkampf sein würde. Der Grund: Kurzfristig hatte ihr nächster Gegner, der TSV Mainburg, sein Team aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. „Für die Jungs war das nicht ganz leicht, weil es plötzlich eine ganz andere Ausgangssituation war“, sagt Ilg. Auch das sei vermutlich ein Grund für die maue erste Hälfte gewesen, die so gar nicht zu den Leistungen der Isar Devils in den vergangenen Wochen passte, in denen sie acht Siege am Stück geholt hatten.

Yannick Teschner sorgt für die Vporentscheidung

Im zweiten Durchgang behielten die Gäste aus Lauf/Heroldsberg dann zunächst die Nase vorne – bis zum 13:16. Doch dann ging plötzlich ein Ruck durchs Ismaninger Team, wofür vor allem dreierlei verantwortlich zeichnete. Erstens parierte sich Torwart Marcelo Miranda-Jahn in einen Rausch; zweitens feuerte Jan Zobel zwischen der 40. und 50. Minute den Ball viermal in gegnerische Netz; und drittens fand nun auch Yannick Teschner wieder zur gewohnten Stärke. Seine zwei Treffer binnen sechzig Sekunden zum 23:20 waren mithin die Vorentscheidung in einer Partie, die der TSV danach souverän nach Hause brachte – während sich auf Spielerbank und Tribüne bereits alles für die Aufstiegsfeier warmjubelte.

Diese startete dann mit der Schlusssirene und wollte so bald kein Ende nehmen. So feierten die Ismaninger auch noch weiter, nachdem der Weißbierhumpen bereits geleert worden war – nicht über des Trainers Kopf, sondern in die Münder der künftigen Bayernliga-Handballer.

TSV Ismaning - HSG Lauf/Heroldsberg 27:25 (10:13)

TSV: Miranda-Jahn, Mayr - Zobel (7), Teschner (5), Simon (4), Notz (4/2), Neubauer (3), Schwetz (2), Mansaré (1), Baierlein (1), Mannel, Elsinger, Lattner, Braun.