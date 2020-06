Riesen-Schreck am Isar-Ufer: Spaziergänger entdecken plötzlich Krokodil

Ungewohnter Lebensraum: Mit so einem Reptil rechnet man in der Isar nicht. Dieser hier ist freilich ausgestopft.

Tier wurde wohl illegal eingeführt

Ein Krokodil an der Isar - diese absurde Kombination wurde am Dienstag Wirklichkeit. Spaziergänger entdeckten das Tier bei Ismaning in dem Gewässer. Zum Glück bestand keine Gefahr.