19-Jähriger bedroht Passanten am Bahnhofsplatz Ismaning mit Axt und bettelt um Zigaretten

Von: Günter Hiel

Die Polizei stellte den Axt-Mann (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit einer Axt hat ein 19-Jähriger am Mittwoch auf dem Bahnhofplatz in Ismaning Passanten bedroht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Ismaning - Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ging über den Polizeinotruf 110 der Alarm ein, dass auf dem Bahnhofsplatz in Ismaning ein Mann mit einer Axt Passanten bedrohe. Sofort wurden sofort mehrere Streifen in Marsch gesetzt.

Axt-Mann flüchtet vor der Polizei

Nachdem der unbekannte Mann aber mitbekommen hatte, dass die Polizei gerufen worden war, flüchtete er vom Bahnhofsplatz. Erste Befragungen am Einsatzort ergaben, dass der Unbekannte Passanten nach Zigaretten angebettelt - und dabei die Axt vor der Brust gehalten hatte, meldet die Polizei.

Polizei findet die Axt in einem Bach

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten wenig später den Aufenthaltsort des Axt-Mannes- ein 19-Jähriger aus dem Landkreis München - ermitteln und ihn noch in Tatortnähe festnehmen. Die Axt hatte er nicht mehr dabei. Die fahnden die Beamten nach umfangreichen Suchmaßnahmen in einem Bach.

Auf dem Weg ins Krankenhaus bedroht und beleidigt der Täter die Polizei

Aufgrund seines „auffälligen Verhaltens“, wie sich die Polizei ausdrückt, wurde der 19-Jährige in einem Krankenhaus untergebracht. Wobei er die Polizeibeamten bedrohte und beleidigte. Weitere Ermittlungen laufen.

