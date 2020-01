Mit Mixer eine Frau bewusstlos geprügelt? 25-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Ein 25-jähriger Flüchtling aus Ismaning soll eine Asylbewerberin bewusstlos geprügelt haben. Der Grund: Sie hatte ihm offenbar Sex verweigert. Jetzt steht er vor Gericht.

Traunstein/Ismaning – Ein 25-jähriger Flüchtling soll nach einem Streit eine Asylbewerberin in deren Zimmer in Umrathshausen (Kreis Rosenheim) mit Händen, Fäusten und einem fast zwei Kilogramm schweren Küchenmixgerät massiv verletzt und bewusstlos liegen gelassen haben. Der Somalier, der inzwischen in Ismaning lebt, muss sich seit gestern wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Schwurgericht Traunstein verantworten.

Die Tat ereignete sich am 2. Juli 2019 zwischen Mitternacht und ein Uhr während eines Besuchs des Angeklagten bei der Frau. Was in dem Zimmer genau geschah – darüber klaffen die Angaben der Nebenklägerin und des mutmaßlichen Täters weit auseinander. Die Anklage der Staatsanwaltschaft stützt sich auf die Aussagen der Frau und zentrale Ermittlungsergebnisse der Kripo Rosenheim. Demnach war der Somalier abends mit der Bahn von München angereist. In der Wohnung machte er der Frau sexuelle Avancen, die die Landsfrau jedoch zurückwies. Das akzeptierte der 25-Jährige demnach nicht, versuchte stattdessen, sie zu entkleiden.

Opfer wird drei Wochen in Klinik behandelt

Als sich die Frau wehrte, schlug er ihr laut Anklage mit Hand oder Faust einige Male ins Gesicht. Um sich zu verteidigen, packte ihn die Geschädigte am Hoden. Nachdem er versprochen hatte, aufzuhören, ließ sie ihn los. Daraufhin soll der Angeklagte zahlreiche Male auf Kopf, Gesicht, Hals und Oberkörper eingedroschen haben – mit Händen, Fäusten und dem schweren Küchengerät. Die Frau verlor das Bewusstsein.

Eine Zeugin wurde gegen Mittag auf jammernde Geräusche aus dem Nachbarraum aufmerksam und informierte das Personal. Die Helfer einschließlich Polizei, Notarzt und Rettungswagenbesatzung fanden das Opfer hilflos mit dem Rücken zur Wand am Boden sitzend vor. Die Asylbewerberin hatte aufgrund der Verletzungen weder laut um Hilfe rufen noch das Zimmer verlassen können, heißt es in der Anklage. Die junge Frau kam per Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein, wo sie drei Wochen stationär behandelt werden musste. Ärzte stellten mehrere Brüche im Bereich der Lendenwirbelsäule fest, zahlreiche Blutergüsse und Schwellungen sowie Riss-Quetsch-Wunden und eine Nasenbeinfraktur. Der Staatsanwalt geht von potenziell lebensgefährlichen Verletzungen aus. Details werden drei rechtsmedizinische Sachverständige noch erläutern.

Angeklagter schildert Tathergang anders

Der Angeklagte berief sich auf sein Schweigerecht und ließ seinen Verteidiger eine Erklärung vortragen. Demnach spielte sich alles ganz anders ab. Man habe seit einem Jahr eine intime Beziehung gehabt. Der Verteidiger erwähnte einen hohen Alkoholkonsum des 25-Jährigen in jener Nacht. Über die Art des Geschlechtsverkehrs sollte ein Streit entbrannt sein. Angeblich wollte die Frau den Besucher nicht gehen lassen. Deshalb soll sie ihn am Hoden gegriffen und fest zugedrückt haben. In Notwehr und, um sich zu befreien, wollte der Mann zugeschlagen haben – aber nur mit Händen und Fäusten, vielleicht auch mit einer Dose, aber keinesfalls mit dem Mixer. Zu keiner Zeit sei die Nebenklägerin ohnmächtig geworden, so der Anwalt.

Gestern kamen die ersten Zeugen zu Wort, darunter Polizeibeamte aus Rosenheim und Prien. Sie informierten über viele Blutspuren in dem Tatzimmer, über Genmaterial des Angeklagten, auch zum Beispiel an dem Mixer, und weitere Hinweise auf eine Täterschaft des 25-Jährigen. Das Handy der Nebenklägerin fanden Ermittler völlig zerstört in dem Zimmer. Nachdem keine Daten mehr ausgelesen werden konnten, wurden auf anderem Weg bei der Frau eingehende Telefonate überprüft. Dies führte auf die Spur des Angeklagten, der drei Tage später an seinem Arbeitsplatz vorläufig festgenommen wurde und seither in Untersuchungshaft sitzt. Der Prozess dauert an.

MONIKA KRETZMER-DIEPOLD

Rubriklistenbild: © dpa / Oliver Berg