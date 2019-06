40 Jahre Musikschule Ismaning: Die volle Band-Breite

Unter dem Motto „Gemeinsam mit Freunden“ feiert die Musikschule Ismaning heuer das 40-jährige Bestehen.

Ismaning – Der Titel passte auch zu dem Jubiläumskonzert am Donnerstagabend in der Seidlmühle. Dort ging es vor allem um die Vielfalt der Arbeit und die Förderung junger Talente. Insgesamt 19 verschiedene Gruppen und Kleinensembles standen zu dem Konzert vor mehr als 100 begeisterten Zuschauern auf der Bühne.

Die unterschiedlichsten Instrumente wurden verwendet und zeigten, dass die Musikschule Ismaning quantitativ wie qualitativ ein überdurchschnittliches Angebot hat. Musikschulleiter Carsten Reinberg moderierte den bunten Musikabend und verwies darauf, dass Auszeichnungen und Preise für die besten Talente die Einrichtung sehr stolz machen. So hob er unter anderem den Kompetenznachweis Musik von Lea Maier hervor. Diese Ehrung werde ausgesprochen und könne nicht durch eine Bewerbung bekommen werden. „Die fachliche Kompetenz haben viele“, sagte Reinberg, aber bei dieser Ehrung kommt die menschliche noch dazu.“

+ „Schon gehört“ überzeugten als Gitarren- und Schlagzeugensemble. © Gerald Förtsch

Die Musikschule Ismaning versucht aber nicht nur, mit den bei Kindern und Jugendlichen gängigen Instrumenten von der Blockflöte über Geige und Gitarre bis hin zum Klavier zu punkten. Der Musikschulleiter freute sich über das Engagement des bekannten Volksmusikanten Johannes Servi: „Er hat es geschafft, Kinder und Jugendliche für die Steirische zu begeistern. Mit der Ziehharmonika spielten im Konzert Quirin Pommer und Elias Huber als das „Lederhosen Duo“, das aber in Jeans die Bühne enterte. „Die Lederhosen haben sie beim nächsten Auftritt dann auch dabei“, witzelte Reinberg. Ganz ernsthaft zeigte er sich überzeugt, dass die beiden jungen Musiker schon in naher Zukunft in der Kultsendung Wirtshausmusikanten beim Bayerischen Rundfunk zu sehen sein werden.

+ Das „Lederhosen Duo“, Quirin Pommer und und Elias Huber, brillierte mit der Ziehharmonika. © Gerald Förtsch

Nach mehreren Duos und kleinen Gruppen kamen dann die großen Ensembles der Musikschule zum Konzertfinale. Der Chor Singalong, die Millstreet Big Band und die Musicalklasse zeigten zum Abschluss ihr hohes Niveau. Der Großteil der Künstler von diesem Jubiläumskonzert ist auch zu hören auf der CD der Musikschule zu dem Jubiläumsjahr. Diese kann ab sofort in der Musikschule käuflich erworben werden. Die Musik für zu Hause macht dann schon einmal Appetit für das große Kulturfest in der Seidlmühle, die vor zehn Jahren zu einem Kulturzentrum umgebaut wurde. Am 20./21. Juli wird das Jubiläum mit einem großen Kulturfest gefeiert.