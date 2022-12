Auf Ahnenforschungstour: Ehepaar aus Seattle besucht Deutsch-Amerikanischen Verein

Von: Andreas Sachse

Teilen

Gemeinsames Thanksgiving-Essen: Den US-Feiertag zelebrierte der Deutsch-Amerikanische Verein Ismaning mit Linda Schrock (hinten l. im grünen Oberteil) und ihrem Ehemann Mike (r. daneben). © gerald förtsch

Ein Ehepaar aus Seattle war beim Deutsch-Amerikanischen Verein Ismaning zu Besuch. Die Frau sucht nach den Wurzeln eines Urahnen, der offenbar aus München kommt.

Ismaning – Auf der Ahnenforschungstour durch Deutschland sind Linda und Mike Schrock in Ismaning gelandet. Mit dem Deutsch-Amerikanischen Verein feierte das Ehepaar aus Seattle den US-Feiertag Thanksgiving. Was die aus Deutschland stammenden Vorfahren betrifft, kann ihnen geholfen werden.

Den Deutsch-Amerikanischen Verein Ismaning (DAVIs) rief Christa Nicklas vor 13 Jahren ins Leben. Als langjährige Schulleiterin der Johann-Andreas-Schmeller-Realschule lag ihr der Deutsch-Amerikanische-Schüleraustausch am Herzen. Nicklas hatte die Aufgabe von ihrem Vorgänger übernommen, dem inzwischen verstorbenen Gründungsrektor der Schule, Otto Glaser. Zwei Jahre nach ihrem Wechsel in den Ruhestand, gründete sie DAVIs, um, wie sie sagt, „die Deutsch-Amerikanischen-Beziehungen auf lokaler Ebene zu pflegen“. So viele schöne Erinnerungen seien auch für sie persönlich mit dem Schüleraustausch verbunden.

Ahnenforscher hilft US-Ehepaar

Die Schrocks aus Seattle kannte man im Verein nicht, bis Herbert Holly das Ehepaar in Ismaning einführte. Der Hofoldinger befasst sich mit Ahnenforschung, vorzugsweise in die USA ausgewanderter Deutscher. Zumindest was Linda Schrock betrifft, hat er die Fährte bereits aufgenommen. Offensichtlich stammt ein Urahn tatsächlich aus München.

Im 19. Jahrhundert hat es viele Deutsche in die USA verschlagen; oft aus wirtschaftlichen Gründen. Das alte Europa war von Kriegen verheert. Bis in die 1850er Jahre dauerte zudem die so genannte, im 14. Jahrhundert beginnende, Kleine Eiszeit an. Kühleres und feuchteres Klima als heute sorgte für Missernten. Aus religiösen Gründen hingegen verschlug es Deutsche in den Norden und Nordwesten der USA. Mennoniten etwa, Amische und die Hutterer aus der Schweiz, die allesamt einer auf die Reformationszeit zurückgehenden, protestantisch-täuferischen Glaubensgemeinschaft angehören.

Ehepaar tritt Verein bei

Herbert Holly forscht hierzulande und während seiner Aufenthalte in den USA gern in Mennoniten-Archiven. Die evangelischen Freikirchler galten der Obrigkeit im Preußen des 19. Jahrhunderts als gebildet und fortschrittlich. Als kirchliche Güter nach den napoleonischen Erfolgen um 1803 säkularisiert wurden, setzte der Staat Mennoniten als Verwalter der Güter ein. Religionsfreiheit, ihr Glaube, war ihnen oftmals aber wichtiger.

Beim DAVIs gab es zu Thanksgiving zwar keinen traditionellen Truthahn. Macht nichts: „Geröstete Bohnen und Mais sorgten mit Putenbraten genauso gut für ein echtes Thanksgiving-Feeling“, sagt Nicklas. Den Schrocks jedenfalls scheint es geschmeckt zu haben. Warum sonst hätten sie zum Nachtisch ihren Beitritt zum DAVIs erklären sollen? Zwischenzeitlich hatte Holly die Spur von Lindas Urahn aufgenommen. Christian soll er heißen und 1834 als Verwalter säkularisierter Landgüter tätig gewesen sein. Das Christian Schrock 1837 mit 84 Jahren in die USA emigrierte, zeigt wie wichtig einem die Freiheit ist. Gelebt haben übrigens soll er in Giesing, Hausnummer 84. So viel ist bekannt. Den Namen der Straße kriegt Holly bestimmt auch noch raus.

Weitere Nachrichten aus Ismaning und dem Landkreis München finden Sie hier.