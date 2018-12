Ausweichquartier passt perfekt

Adventssingen der Roagamusik

Not macht erfinderisch und bringt im Fall der Roaga Buam ein ganz spannendes Ergebnis. Das Adventssingen wurde wegen der vorübergehenden Schließung des Bürgersaals diesmal in die katholische Kirche verlegt. Der neue Veranstaltungsort wurde von rund 350 Gästen so begeistert angenommen, dass auch eine Fortsetzung in dem prächtigen Gotteshaus möglich erscheint.