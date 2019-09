Am Tag nach Fahrprüfung: Frau (21) leiht sich betrunken Auto - und macht verhängnisvollen Fehler

So einen Fall hat die Polizei Ismaning noch nicht erlebt. Am ersten Tag mit Führerschein war eine 21-Jährige gleich betrunken unterwegs, in einem ausgeliehenen Auto. Aufgefallen ist sie durch einen kuriosen Zufall.

Ismaning – Genau einen Tag lang konnte sich eine 21-Jährige Münchnerin über ihren frisch ausgestellten Führerschein freuen – da geriet die Fahranfängerin am Sonntagmorgen in Ismaning betrunken in eine Polizeikontrolle. „So was habe ich noch nie erlebt, dass jemand am ersten Tag gleich so sauber reinrasselt“, sagt ein Beamter der Polizeiinspektion Ismaning.

Wegen kaputten Abblendlichts aufgefallen

Er hatte den Wagen am Sonntag um 6.20 Uhr in der Osterfeldstraße in Ismaning gestoppt. Die junge Frau war ihm im Auto entgegen gekommen, mit kaputtem Abblendlicht. Die Streife drehte um und stoppte den Wagen, um die junge Frau freundlich auf den Defekt hinzuweisen und eine Reparatur anzumahnen. Dabei stellten die Beamten jedoch Alkoholgeruch fest – und der Test ergab 0,9 Promille.

Die junge Frau kam von einer Wohnungseinweihungsfeier

Die junge Frau kam von einer Wohnungseinweihungsfeier in München. Das Auto hatte sie sich von einer Freundin ausgeliehen, um Fahrpraxis zu sammeln, erzählte sie den Beamten. Den Wagen wollte sie ihrer Freundin zurückbringen, die im nördlichen Landkreis München wohnt, und dabei hatte sie sich auch noch verfahren. Sonst wäre sie der Streife in der Osterfeldstraße gar nicht begegnet, kurz vor dem Feuerwehrhaus.

Die Quittung: Fahrverbot, Geldstrafe, Punkte, Aufbauseminar

Die 21-Jährige bekommt einen Monat Fahrverbot, Punkte in Flensburg, 500 Euro Geldstrafe – und sie muss ein Aufbauseminar machen, um ihren gerade erst ausgestellten Führerschein wieder zu bekommen.

Wie gefährlich Alkohol am Steuer ist: Auf der A8in Stauende gerast