Besondere Auszeichnung: Gemeinde verleiht Goldenen Ehrenring gleich drei Mal

Von: Nico Bauer

Den Goldenen Ehrenring der Gemeinde Ismaning verlieh Bürgermeister Alexander Greulich (M.) an Rudi Essigkrug und Luise Stangl. Die dritte Preisträgerin Johanna Hagn war nicht anwesend. © Gerald Förtsch

Die Gemeinde hat verdiente Gemeinderäte ausgezeichnet und ehemalige Ratsmitglieder verabschiedet. Drei von ihnen bekamen die höchste Auszeichnung.

Ismaning – Es hat sich einiges angestaut an Ehrungen und Verabschiedungen von Ismaninger Gemeinderäten. Normalerweise passiert das kurz vor Weihnachten in der Festsitzung des Gemeinderats, als Ersatz gab es nun einen Festabend im Bürgersaal, bei dem die Gemeinde tief in die Kiste der größten Ehrungen griff.

Für seinen verstorbenen Vater nahm Andreas Sellmayr die Ehrung entgegen. © Gerald Förtsch

„Die Gemeinde Ismaning geht bekanntermaßen mit Ehrungen eher zurückhaltend um, in besonderen Fällen ist das aber anders so wollen wir es heute halten“, sagte Bürgermeister Alexander Greulich bei der Moderation für die Verleihung des Goldenen Ehrenrings. Der Gemeinderat hat beschlossen diese Auszeichnung Luise Stangl, Johanna Hagn und Rudi Essigkrug zukommen zu lassen. Da Hagn verhindert war, wurde aus der Dreifach- eine Doppelehrung. Die heutige 3. Bürgermeisterin Luise Stangl von der SPD und Rudi Essigkrug, der Spritus Rex der Freien Wählergemeinschaft, kamen 1990 in den Gemeinderat. Für 30 Jahre in dem Gremium und besondere Verdienste um Ismaning erhielten die beiden den Ehrenring ausgepackt.

In seiner Laudation betonte Greulich, dass Stangl auch Vorsitzende des SPD-Ortsvereins war und mit Leidenschaft Kulturveranstaltungen organisiert. Essigkrug war lange Fraktionsvorsitzender bei der FW und in den Debatten immer ein Mann des direkten Wortes. In ihrer Dankesansprache betonte Stangl, dass „ich in den 32 Jahren Gemeinderat viel dazugelernt habe und die Sitzungen waren nie eine lästige Pflicht“. Mit Blick auf die Entwicklung Gemeinde hob sie ein Projekt besonders hervor: den Kauf der Seidlmühle und die einhergehende Schaffung „eines Kulturzentrums, das im Landkreis seinesgleichen sucht“. Und sie zog für die Gemeinde ein positives Fazit: „Der Kompass für unser Wohlergehen ist richtig eingestellt.“

Offiziell verabschiedet: Bis 2020 saßen Günter Glasner, Erna Christthaller im Gemeinderat. © Gerald Förtsch

Den Festakt nutzte die Gemeinde auch zu verspäteten Verabschiedung der 2020 aus dem Gemeinderat ausgeschiedenen Ratsmitglieder. Dies sind Alexander Novakovic, Günter Glasner, Erna Christthaller, Rainer Knäusl und der heuer verstorbene Andreas Sellmayr. Mit der coronabedingten Verspätung dankte der Bürgermeister ihnen für ihr Engagement.

Die Goldene Ehrenmedaille erhielt der CSU-Gemeinderat Peter Aurnhammer, der dem Gremium seit 2002 angehört. Er feiert heuer das 20-jährige Jubiläum in dem Ehrenamt.

Die Ehrenmedaille in Gold erhielt Peter Aurnhammer. © Gerald Förtsch

Allen Geehrten sagte Bürgermeister Greulich, dass man gemeinsam in Ismaning viel bewegt und große Projekte umgesetzt habe. Den Beweis bekommt die Gemeinde bestätigt durch die Gemeinschaft „Kommunal“, die deutsche Kommunen anhand von 67 Faktoren bewertete. Hier schaffte es Ismaning bei den Kleinstädten als Sechster unter die besten Zehn. „Solche Erfolge kommen nicht von alleine“, sagte Greulich. Und deshalb verteilt man heuer mit drei goldenen Ehrenringen auch Auszeichnungen, die es nur ganz selten gibt.

