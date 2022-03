Bloß kein Stillstand: Ismaning investiert auch in Krisenzeiten

Von: Nico Bauer

Teilen

Nichts, worauf man verzichten kann: Das Gymnasium Ismaning braucht mehr Platz, die Gemeinde steckt daher 2022 Geld in eine Erweiterung. (Archivfoto) © Dieter Michalek

Die Gemeinde Ismaning investiert auch in Krisenzeiten, doch die Rücklagen schrumpfen - und die Schulden wachsen.

Ismaning – Es ist an sich schon eine schwierige Herausforderung, einen kommunalen Haushalt aufzustellen. Mit den Faktoren Pandemie, Inflation und Krieg ist der Blick in die Zukunft noch schwieriger. Die Gemeinde Ismaning konnte dennoch ihr Zahlenwerk für 2022 einstimmig und ohne Klimmzüge verabschieden, weil man finanziell auch in Krisenzeiten gut dasteht.

Der Haushalt hat ein Volumen von 145,6 Millionen Euro. Mit den wichtigsten Einnahmen Gewerbesteuer (60,0 Millionen Euro) und Einkommensteuer (15,4 Millionen Euro) gehört Ismaning weiter zur ersten Liga der bayerischen Kommunen. Die Steuerkraft von 4669,48 Euro pro Einwohner bedeutet den fünften Platz im Landkreis München, den siebten Platz in Oberbayern und bayernweit Rang zwölf.

„Bei den Prognosen ist das Jahr nicht leichter geworden“

„Bei den Prognosen ist das Jahr nicht leichter geworden“, sagte Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) in seiner Haushaltsrede im Gemeinderat, „aber wir haben kein Jahr des Stillstandes.“ Man habe weiterhin „verhältnismäßig gute Einnahmen“ und gehe auch verantwortungsvoll mit den Geldern um, die natürlich nicht vergleichbar sind mit Rekordjahren vor der Pandemie. Greulich betonte, dass die Gemeinde vor allem bereits begonnene Projekte fortführen werden. Er griff auch noch einmal den Landkreis an, dieser müsse die Kreisumlage senken: „Die Kreisumlage beschneidet uns Kommunen mit jedem Punkt in unseren Möglichkeiten. Unser Bau einer dritten Grundschule, die Erweiterung des Gymnasiums und Maßnahmen für den Klimaschutz sind keine Dinge, die ‚nice to have’ (nett zu haben, Anm. d. Red.) sind.“ Deshalb wünsche er sich auch ein selbstbewusstes Auftreten des ganzen Gemeinderates und der Ismaninger Kreisräte.

Der Bürgermeister ging in seiner Rede auch auf den russischen Angriff auf die Ukraine an und betonte die massiv steigende Bedeutung der Energie- und Klimaschutzpolitik: „Wir müssen unabhängiger werden von extremen Lieferanten, die unzuverlässig sind und uns dazu erpressen.“ Greulich ist sich bewusst, dass Ismaning mit dem vor zehn Jahren gestarteten Geothermieprojekt und einem breiten Paket von Klimaschutzmaßnahmen viel weiter sei als andere Kommunen, aber die geopolitische Lage mache weitere Schritte notwendig. „Wir haben ein sehr gutes Klima in unserer Klimaschutzkommission“, sagte Greulich mit Blick auf das Ziel, schnellstmöglich energieautark werden zu können.

29,0 Millionen Euro an Schulden

Der Haushalt 2022 lebt aber auch ein Stück weit von den Ersparnissen der guten Jahre. 2021 plante man, 16,0 Millionen Euro aus den Rücklagen zu entnehmen, und heuer noch einmal 15,7 Millionen Euro. Das gemeindliche Sparkonto soll voraussichtlich Ende des Jahres noch 12,8 Millionen Euro betragen. Dem gegenüber stehen in der Planung Ende 2022 voraussichtlich 29,0 Millionen Euro Schulden.

Nach der Ismaninger Tradition wurde das große Zahlenwerk dann auch einstimmig beschlossen. Das ist in Ismaning das Zeichen, dass alle den gleichen Weg gehen wollen.

Weitere Nachrichten aus Ismaning und dem Landkreis München finden Sie hier.