Corona vermiest Traditionstermine in Ismaning

Von: Nico Bauer

Im vergangenen Jahr gab es eine gemeinsame Bürgerversammlung für Ismaning und Fischerhäuser in der Ballsporthalle statt. Hier war genug Platz. Auch in diesem Jahr erwägt die Gemeinde diese Lösung. © Gerald Förtsch

Nachdem die Ismaninger Bürgerversammlung, die traditionell am Dreikönigstag stattfindet, abgesagt werden musste, fällt nun auch die Versammlung im März Fischerhäuser aus. Auch der Neubürgerempfang fällt ins Wasser.

Ismaning - Im Gemeinderat gab Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) nun bekannt, dass es derzeit keine Möglichkeiten bei der Versammlung für den Ortsteil Fischerhäuser mit dem normalerweise stattfindenden Termin im März und dem Veranstaltungsort im dortigen Sportheim gebe. Die Planung der Gemeinde sieht ein ähnliches Vorgehen wie im vergangenen Jahr vor.

Eventuell gemeinsame Veranstaltung erneut in der Ballsporthalle

2021 gab es eine gemeinsame Bürgerversammlung für Ismaning und Fischerhäuser. Als Veranstaltungsort wählte man bewusst die Ballsporthalle, weil dort Abstandsregeln eingehalten werden konnten, und vor allem liegt das genau in der Mitte zwischen den beiden Ortschaften. Greulich deutete an, dass man auch heuer über die Heimat der Handballer nachdenke, aber noch keinen Termin habe. Wahrscheinlich in einem der Sommermonate, sollten die Infektionszahlen dann wie im Vorjahr heruntergehen.

Neubürgerempfang abgesagt

Offiziell abgesagt ist auch ein zweiter traditioneller Termin der Gemeinde im März. In dem Monat gibt es normalerweise den Neubürgerempfang in der Hainhalle, bei dem frisch Zugezogene eingeladen werden. Die Gemeinde sowie zahlreiche Einrichtungen und Vereine stellen sich dann vor inklusive eines Probekostens der Ismaninger Biers. Laut dem Bürgermeister soll diese Veranstaltung bei einer besseren Pandemie-Lage definitiv nachgeholt werden. Wie bei der Bürgerversammlung gibt es auch hier keinen Zeitplan zum jetzigen Zeitpunkt.