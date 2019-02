Caruso ist der Hahn im Korb

Kikeriki, Dingdongdong: Die Geräusche von Gockel und Gong wechseln sich an der Rudolf-Steiner-Waldorfschule in Ismaning ab. Denn seit fast sechs Monaten steht neben der Schule ein Hühnerstall.

Ismaning – Darin leben Caramell, Bernadette, Esmeralda und Krümel – die vier Hennen. Und Caruso, der Hahn im Korb. Nachmittags-Betreuerin Bärbel Achter (55) kümmert sich mit den Kindern um das Federvieh und erzählt: „Mit dem Hühnerstall lernen die Kinder wahnsinnig viel“ – zum Beispiel haben sich die Sechstklässler dort das erste Mal mit Sexualkunde auseinandergesetzt, sich überlegt, woher ihr Frühstücksei kommt und was hinter der Hackordnung steckt.

Aber an diesem Nachmittag haben sich die meisten Schüler aus der Nachmittagsbetreuung gegen das Hühner-Hüten entschieden. Sie wollen lieber Schlittenfahren. Auch okay, findet Achter: „Das ist ein sehr ungezwungenes Angebot.“

+ Der Stall für das Schulhuhn-Projekt steht direkt an der Schule – vor dem Unterricht ist Füttern Pflicht. © Anna Schwarz Das Schulhuhn-Projekt hat die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) gemeinsam mit Bioland Bayern gestartet. Die Ställe hat die Seidlhof-Stiftung Gräfelfing mitfinanziert.

Die Viertklässlerin Emma, neun Jahre alt, geht mit schnellen Schritten auf den Hühnerstall neben dem Schlittenberg zu und erzählt: „Ich krieg auch bald Hühner daheim.“ Sie mag die Tiere und freut sich schon „wenn man mit ihnen im Sommer rumlaufen kann.“ Dann greift sie in Bärbel Achters Einmachglas mit Hirsekörnern. Und hält den Hennen ihre Hand mit dem Futter entgegen – ganz selbstverständlich. Aber sie gibt zu: „Das habe ich mich am Anfang nicht so getraut.“ Denn die Hühner in dem etwa vier Quadratmeter großen Laufstall picken nicht nur, sie zwicken auch.

Emmas Mitschüler Maximilian ist erst sieben – und zögerlicher. Er beobachtet die Lage am Hühnerstall und macht sich offenbar Sorgen um die Glucken: „Wann kommt denn der Marder?“, fragt er. Achter beruhigt ihn schmunzelnd: „Der kommt hoffentlich gar nicht!“

Dann schreitet Emma in den Anbau des Hühnerstalls und zeigt auf das Kotbrett aus Holz, das mit Zeitungspapier ausgelegt ist: „Da springen die Hühner drauf, wenn sie mal müssen, deswegen muss man das Papier jeden Morgen auswechseln“, erklärt sie. Und morgens müssen die Hennen gefüttert werden.

„Das machen jeweils zwei Schüler aus der sechsten Klasse der Waldorfschule, immer abwechselnd. Um kurz vor acht, bevor der Unterricht beginnt“, sagt Bärbel Achter. Schülerprotest habe es gegen die Stallarbeit noch nie gegeben. Am Nachmittag gegen 17 Uhr füttert und mistet eine Nachmittagsbetreuerin – falls noch Schüler da sind, helfen sie mit. „Und am Wochenende wechseln sich die Eltern ab“, sagt Achter. Sie müsse dann nur manchmal einspringen.

Dann öffnet Emma zwei Holzklappen im Stall-Anbau: „Das ist das Brutnest“, erklärt sie – und nimmt die zwei weißen Eier heraus. Die dürfen immer andere Kinder mit heim nehmen, die Eier werden daheim ausgeblasen und an Ostern von den Schülern bemalt.

Christine Filip, Emmas Mutter, kommt dazu, um ihre Tochter abzuholen. Sie freut sich über das Schulhuhn-Projekt: „Es immer gut, wenn Kinder Kontakt zu Tieren haben und sie einfach wissen, dass die Eier nicht nur aus dem Supermarkt kommen“, findet sie. Außerdem, erzählt Achter, würden die Sechstklässler durch den Hühnerstall langsam mit dem Thema Sexualität konfrontiert, denn: „Die wussten erst gar nicht was los ist, als sie gesehen haben, mit welcher Brutalität Caruso die Hühner getreten hat. Und hatten Angst, dass er sie umbringt.“ Zeit für ein erstes Aufklärungsgespräch.

Auch die Hackordnung unter den Tieren habe die Schüler erst verunsichert, sagt Achter: „Die fanden erst mal total komisch, dass das kleinste Huhn, Krümel, so ausgeschlossen wird.“ Mittlerweile kämen die fünf Stallbewohner besser miteinander aus. Nun stellt sich nur noch die Frage, wie lange Caruso und seine Hühner noch an der Schule bleiben dürfen, offiziell steht der geliehene Stall nur noch bis Ostern. „Wir suchen gerade nach einer Lösung, damit wir einen Übergangsstall bekommen und in der Zwischenzeit selbst einen bauen“, sagt Achter: „Wir wollen die Hühner auf jeden Fall behalten.“