Hochwasser, Radler und Straßen: Das waren die Themen der Bürgerversammlung

Das Hochwasser, rabiate Radler und holprige Straßen - das beschäftigt die Ismaninger bei der Bürgerversammlung.

Ismaning – Eine Bürgerversammlung im Juli ist nicht vergleichbar zu den großen Veranstaltungen, wenn die Gemeinde Ismaning normal am 6. Januar einlädt. Am Mittwochabend lud die Gemeinde in die Ballsporthalle ein und hielt mittig gelegen zwischen Ismaning und Fischerhäuser ein zur Versammlung für beide Ortsteile. Es kamen diesmal nur wenige Bürger, aber die hatten spannende Wortmeldungen.

Hochwasser-Schutz

Willi Wantosch wohnt in der tiefer gelegenen Isarau und beobachtete die Hochwasser-Katastrophe der vergangenen Wochen mit Sorge. Er fragte bei der Gemeinde an, ob auch in Ismaning bei Starkregenereignissen so etwas passieren könne. Außerdem wollte der bekannte Ismaninger wissen, wie eine Alarmierung in der Gemeinde aussehen würde.

„Die Folgen von einem Starkregen beschäftigen uns nicht erst jetzt“, sagte Bürgermeister Alexander Greulich (SPD). Die Gemeinde brauche dafür einen Plan. Problematische Bereiche seien bekannt: „Wir haben auch Ecken, wo der Regen nicht so abfließt, wie es eigentlich sein sollte.“ Das Ziel solle eine Starkregenplanung für das gesamte Gemeindegebiet sein. Auch das Thema mit der klassischen Sirenenalarmierung habe man auf der Agenda.

Fußgänger-Schutz

Bernhard Ramisch meldete sich zu Wort und sprach den beliebten Grünzug zwischen der Ortsmitte und dem Eisweiher an. „Die Radfahrer dort fahren oft rücksichtslos und das ist eine große Unfallgefahr“, sagte der Ismaninger. Sein Wunsch war es, dass ein separater Radweg geschaffen wird, der Fußgängern mehr Sicherheit gibt. Für Bürgermeister Greulich ist der Nutzerkonflikt nicht neu und die Anfrage war nicht überraschend. Die Gemeinde könne nur an alle Verkehrsteilnehmer appellieren, rücksichtsvoll mit den anderen umzugehen. Die Gemeinde überlegt die Aufstellung von Hinweisschildern an dem stark genutzten Weg. Der Bürgermeister sagte aber auch deutlich, „dass eine Zunahme des Radverkehrs politisch gewünscht ist“.

Straßen-Zustand

Edgar Mühl hatte unterdessen die Nachfrage, wie lange die Bürger nach der Verlegung von Geothermieleitungen warten müssen, bis die Straßen wieder in einem guten Zustand hergestellt werden. Hierzu bat Bürgermeister Greulich um etwas Geduld. „Wir haben zwar weiterhin eine gute Haushaltslage, aber auch unsere Finanzmittel sind endlich.“ Auch eine Gemeinde wie Ismaning müsse verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen über ein paar Jahre strecken. Auch wenn zu der nicht üblichen Versammlung in der neuen Ballsporthalle nur ein Bruchteil der Besucher vom Dreikönigstag-Großevent kamen, die Fragestunde war lebhaft wie eh und je. Der Ismaninger hat eben meistens etwas zu sagen.

