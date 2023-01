Den Schlüssel zur Zukunft in der Hand: Neuer BBV-Präsident verbreitet Optimismus unter Landwirten

Von: Nico Bauer

Teilen

Antrittsbesuch: Der neue BBV-Präsident Günther Felßner besuchte Kreisbäuerin Sonja Dirl, Kreisobmann Anton Stürzer, Geschäftsführerin Nicole Fischer und Ismanings Ortsobmann Michael Wagner (v.l.). © Dieter michalek

Der neue BBV-Präsident Günther Felßner hat bei der Gebietsversammlung in Ismaning die Chancen der Landwirtschaft betont. Die Bauern treiben aber auch große Sorgen wegen der Erbschaftssteuer um.

Ismaning – Wenn sich die Landwirte bei Versammlungen des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) treffen, geht es in der Regel um zu niedrige Verkaufspreise und benötigte Subventionen. In der Ismaninger Gebietsversammlung schlug der neue BBV-Präsident Günther Felßner ganz andere Töne an. Er gab den Bauern aus Ismaning und Umgebung mit auf den Weg, dass man große Chancen habe und die der Gestaltung der Zukunft ein Eckpfeiler werden kann.

„Bei dem Weg hin zu regenerativen Energien haben wir den Schlüssel in der Hand“, sagte Felßner, der im Oktober ’ 22 an die Spitze des BBV gewählt wurde. Man dürfe nicht gegen die Optionen der Energieerzeugung kämpfen, sondern müsse sich aktiv einbringen. Felßner macht deutlich, dass Landwirte zwar Flächen haben für weitere Photovoltaikanlagen, aber definitiv zuerst Dächer genutzt werden sollten. In der Vergangenheit hätten die Landwirte schon viele Flächen für die Lebensmittelproduktion verloren, sodass erst das Potenzial nicht-landwirtschaftlicher Flächen genutzt werden sollte. Vor den Solarfeldern denkt der BBV-Präsident an Dämme von Bahnstrecken oder Straßen und nicht genutzte Randstreifen.

„Es zerlegt dich, wenn du...“

Der Verbandspräsident zeigte auch das Beispiel einer Firma auf, die für eine neutrale CO2-Bilanz einen Landwirt fragte, ob dieser das benötigte CO2 binden könne. Der Bauer könne seine Arbeit als Kompensations-Dienstleistung verkaufen. So könnten sich mit der Umstrukturierung durch den Klimawandel neue Chancen ergeben, bei denen die Bewirtschafter großer Flächen entscheidend seien.

Ganz angetan waren die Landwirte aus Ismaning und Umgebung vom neuen Ton, den der BBV-Präsident anschlug. © Dieter Michalek

Felßner rechnete auch vor, dass die Ernährung der Menschheit ohne Tiere nicht funktioniere. 60 Prozent der Weltagrarflächen sind Wiesen „und das Gras kann man nicht essen. Deshalb sieht man auch so selten Menschen auf Weiden grasen.“ Wenn man noch ohne tierischen Dünger und mit Bio-Qualität produziere, erreicht man nur noch 25 Prozent der heutigen Menge an Lebensmitteln.

Der neue Ton des Präsidenten kam gut an. „Die Umstrukturierung hat der Verband gebraucht“, sagte Kreisobmann Anton Stürzer aus Höhenkirchen. Er machte aber auch deutlich, dass man trotz aller Zukunftschancen die Probleme der Gegenwart nicht vergessen dürfe. Für die Landwirte im Landkreis ist dies die Erbschaftssteuer: „Es zerlegt dich, wenn du einen Bauernhof in der Mitte von Ismaning hast.“ Stürzer fühlt sich als Pächter seines eigenen Hofes, mit dem Ruhestand gebe er dieses Pachtgelände an die nächste Generation weiter. Hier müsse der Verband mit der Politik Regelungen schaffen, dass auch zukünftig die Betriebe den nachfolgenden Generationen übergeben werden können. In der lebhaften Diskussion sagten Landwirte, dass man schon ohne Erbschaftssteuer genug Probleme bei der Vererbung habe. Schließlich kenne der Beruf keine Arbeitszeiten, keine Feiertage und keine Wochenenden.

Weitere Nachrichten aus Ismaning und dem Landkreis München finden Sie hier.