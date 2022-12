Der Christbaum erstrahlt: 1500 Lichter erhellen den Kirchplatz

Von: Carina Ottillinger

Trubel unterm grünen Riesen: Der Christbaum in Ismaning erstrahlte den Kirchplatz und die Buden auf dem Weihnachtsmarkt. © gerald förtsch

In der Vorweihnachtszeit hat der Münchner Merkur jeden Tag ein Adventstürchen unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“ geöffnet. Heute: der Christbaum auf dem Kirchplatz in Ismaning.

Ismaning – Der Christbaum hat in Europa eine 500-jährige Tradition. Dem Brauch nach erstrahlt er zwar eigentlich erstmals an Heiligabend – dafür gibt es davor ja die Adventskranzkerzen – doch die Bäume sind halt zu schön anzuschauen, als dass sie nicht schon den Dezember über manch ein Wohnzimmer und die Ortszentren erleuchten. So auch in Ismaning. Vom ersten Adventswochenende an bis zum Wochenende nach Heilig Dreikönig erhellt der Christbaum hier den Kirchplatz.

Das Aufstellen ist in Ismaning fester Bestandteil der gemeindlichen Weihnachtsvorbereitungen. Seit vielen Jahren stammen die Bäume aus Ismaninger Hausgärten, Gemeindemitarbeiter holzen sie dann ab, transportieren sie, stellen sie auf und schmücken sie anschließend festlich. „Die Kollegen vom Bauhof und vom Gartenbau waren einen Vormittag mit dem Fällen und Aufstellen beschäftigt“, erklärt Christa Scharl, Pressesprecherin der Gemeinde. In diesem Jahr spendete Familie Voith die schön gewachsene, zehn Meter hohe Serbische Fichte. Der etwa 35 Jahre alte Nadelbaum hat viel miterlebt.

100 Prozent Ököstrom

Die gesamte Vorweihnachtszeit thronte der Baum im Zentrum des Ismaninger Kirchplatzes und zog alle Blicke auf sich. Das grüne Nadelkleid ist mit 1500 LED-Lampen geschmückt. Das ganze Jahr über lagert die Lichterkette beim Bauhof der Gemeinde und staubt vor sich hin – bis zu ihrem Einsatz Ende November. Mit dem richtigen Abstand befestigen die Bauhofmitarbeiter einen ganzen Vormittag die Lampen am Baum. Die Hebebühne fährt immer ein Stück weiter nach unten. Das Ziel ist ein wunderschöner Lichtblick. Dann der Test. Strom läuft. Die 1500 Lichter erleuchten den Christbaum und den Kirchplatz.

Die Weihnachtsbeleuchtung in Ismaning wird zu 100 Prozent mit Ökostrom der Stromversorgung Ismaning GmbH versorgt. Der Christbaum leuchtet mit dem Eintritt der Dunkelheit bis zur Morgendämmerung.

Baum für 2023 gesucht

In den Adventswochen begleitete der Anblick auf den Christbaum viele Gläubige auf dem Weg zum Gottesdienst. Er umrahmte den Christkindlmarkt und den Auftritt der Passauer Höllengeister. Und natürlich durfte jeder Spaziergänger den Christbaum besuchen, um im Adventsstress die weihnachtliche Stimmung schon mal zu spüren.

Einen Baum für das nächste Jahr hat die Gemeinde Ismaning noch nicht in Aussicht. „Wir freuen uns, wenn wir einen Baum von den Ismaningern bekommen“, sagt Pressesprecherin Scharl.

Zur Serie: In der Vorweihnachtszeit hat der Münchner Merkur jeden Tag ein Adventstürchen unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“ geöffnet. Vorgestellt wurden Menschen, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen. Heute endet die Serie.