„Die Welt verliert einen Lebensretter“: Trauer um BRK-Pionier Gottfried Stronski

Nachruf

Gottfried Stronski hat vor 50 Jahren die BRK Bereitschaft Ismaning gegründet und seither unzählige Leben gerettet. Nun ist er gestorben.

Ismaning – „Lebensretter auf Lebenszeit“ betitelte der Münchner Merkur Ende Mai einen Artikel über Gottfried Stronski. Den Kampf um sein eigenes Leben hat der engagierte Lebensretter nun verloren, nach einem schweren Krebsleiden ist er im Alter von 67 Jahren gestorben.

Noch am 8. Mai hat Stronski mit seiner Familie an den Festlichkeiten zum 50-jährigem Bestehen der BRK Bereitschaft Ismaning teilgenommen. Er war von seiner langen Krankheit sichtlich geschwächt, teilt die BRK-Bereitschaft mit, er habe sich aber dennoch nur wenig anmerken lassen. Er wollte mit seinen Kameradinnen und Kameraden und den vielen Gästen das Jubiläum seiner Bereitschaft feiern. Stronski hatte als Gründungsmitglied auch selbst Grund zum Feiern, er war seit 50 Jahren Mitglied der Bereitschaft. Mit stehenden Ovationen wurde sein persönliches Jubiläum und sein Lebenswerk im BRK geehrt und er erhielt die Urkunde für 50 Dienstjahre.

„Helfen war sein Leben“

Begonnen hat alles mit einem Schlüsselerlebnis im Frühjahr 1972: Ein Ball rollt auf die Straße, ein junges Mädchen lief hinterher und wurde von einem heranfahrenden Auto überfahren. Keiner der Anwesenden half. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ein Krankenwagen eintraf. Daraufhin fasste Stronski einen Entschluss: Ich will lernen, zu helfen. Am 1. Juli 1972 trat Gottfried mit 16 Jahren dem BRK bei und gründete wenige Tage später mit weiteren Mitstreitern die Sanitätskolonne Ismaning, die später, mit dem Zusammenlegen der Sanitätskolonnen und Frauenbereitschaften im BRK, zur BRK Bereitschaft wurde.

Doch damit nicht genug. Als Ende 1975 aus dem Baggersee das Erholungsgebiet Feringasee wurde, trat Stronski der neu gegründeten Wasserwacht Unterföhring bei. Fortan engagierte er sich in beiden Gemeinschaften des Roten Kreuz, den Bereitschaften und der Wasserwacht und leistete nach eigener Schätzung jährlich rund 600 ehrenamtliche Stunden als Lebensretter. „Helfen war sein Leben“, schreibt die Bereitschaft in Gedenken an den Verstorbenen.

Sein Sohn tritt in seine Fußstapfen

Auch seine Ehefrau Gudrun und sein Sohn Christoph begeisterte er für das Ehrenamt. Beide sind aktive Mitglieder in der Wasserwacht. Es war Stronskis ganzer Stolz zu sehen, wie sein Sohn ihm in seine Fußstapfen folgte.

Er war aber nicht nur Lebensretter, er war auch die gute Seele in der Bereitschaft, betont BRK Bereitschaftsleiter Fried Saacke: „Egal ob fachliche Fragen oder psychische Belastungen nach einem Einsatz, Gottfried war für uns alle immer ein sehr guter Gesprächspartner, der in seiner ruhigen, besonnenen Art auch seelischen Beistand leistete, wenn wir von einem fordernden Einsatz zurückkamen.“

Viel dekoriert

In Anerkennung seiner Leistung erhielt Stronski 1997 die BRK-Ehrennadel in Silber und 2012 die BRK-Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft. Vom Freistaat Bayern wurde er mit dem Ehrenzeichen am Bande in Silber für 25 Jahre und in Gold für 40 Jahre selbstlosem, ehrenamtlichem Engagement ausgezeichnet. Bereits 1976 erhielt er das Ehrenzeichen der Bereitschaften in Bronze für seine Verdienste in der Gründungszeit in Ismaning.

Vor einem knappen Jahr erhielt der lebenslustige Lebensretter die Diagnose Krebs. Stronski kämpfte mit aller Kraft gegen die Krankheit und seine Familie unterstützte ihn dabei. Nun ist er gestorben. „Mit Gottfried Stronski verliert das Rote Kreuz einen geschätzten Kameraden, eine vorbildliche Führungskraft, einen Freund“, so Ismanings BRR-Leiter Saacke. „Die Welt verliert einen äußerst engagierten Lebensretter.“

