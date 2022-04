Obgsagt is! Ismaninger Festwoche abgeblasen

Von: Nico Bauer

Kein feucht-fröhliches Vergnügen: Die Ismaninger Festwoche ist abgesagt. (Archivbild) © Gerald Förtsch

Die große Party fällt in Ismaning heuer aus. Die Gemeinde hat die Festwoche abgesagt. Warum, erklärt der Bürgermeister.

Ismaning – In den letzten Tagen machte das Gerücht in Ismaning schon die Runde, jetzt ist offiziell: Die Festwoche wird heuer abgeblasen. In der Gemeinderatssitzung begründete Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) die Entscheidung mit einem Strauß von Gründen und tröstete die Bürger damit, dass es dieses Jahr reihenweise Festivitäten geben werde.

Greulich ging auch gar nicht auf die Terminsuche ein – zwischenzeitlich hätten die Volksfeste in Ismaning und Garching gleichzeitig stattgefunden – , vielmehr erklärt die Gemeinde in einer Pressemitteilung, dass „bei der Zusammenkunft aller Beteiligten im Januar 2022 planungssicher keine Großveranstaltung vorbereitet werden kann“. Um ein Volksfest wirtschaftlich betreiben zu können, bedürfe es einer bestimmten Größe.



„Schausteller konzentrieren sich derzeit auf wenige, große Feste“

Bei der Bekanntgabe im Gemeinderat führte Greulich weiter aus, dass die für ein attraktives Volksfest notwendigen Betriebe nach zwei Jahren Pandemie Schwierigkeiten hätten. „Die kleineren Festzeltbetriebe und Schausteller haben es gerade sehr schwer“, sagte Greulich, „die Schausteller konzentrieren sich derzeit auf wenige, große Feste.“ Den Unternehmen fehlten Kräfte für den Auf- und Abbau eines Zeltes oder der Fahrgeschäfte. Die Gemeinde Ismaning hatte ein eher mäßiges Angebot an Fahrgeschäften und gerade der Vergnügungspark ist ein wesentlicher Faktor, um das Festzelt an allen Tagen voll zu bekommen.



Nach der Bekanntgabe der gestrichenen Festwoche bemühen sich Bürgermeister und Gemeinde nun um einen optimistischen Blick nach vorne. Man verweist auf eine lange Liste von Festivitäten wie der 50-Jahr-Feier der BRK-Bereitschaft Ismaning, dem Maifest der Burschen, Trachtenmarkt, Bierfest, Weinfest oder dem im großen Stil aufgezogenen Freilufttheater. „Wir hören jetzt nicht mit dem Denken auf“, sagte Bürgermeister Greulich. Er weiß um die Sehnsucht der Ismaninger, nach zwei Jahren Pandemie und den großen Sorgen angesichts des Ukraine-Kriegs sich wieder treffen und schöne Abende verbringen zu können. Auf der Festwoche geht das heuer nur nicht, vielleicht ja nächstes Jahr.

