Dorfschenke von Aus bedroht: Gemeinde will Traditionswirtschaft jetzt kaufen

Von: Nico Bauer, Florian Prommer

Es geht auch um ihre Zukunft: Wirtin Kornelia Sawatzki betreut ihre Gäste seit 25 Jahren in der Dorfschenke. © Gerald Förtsch

Die Brauerei liebäugelt mit dem Bau eines Wohnhauses anstelle der Dorfschenke in Ismaning. Nun will die Gemeinde das Lokal kaufen, um es zu erhalten. Die Brauerei scheint gesprächsbereit.

Ismaning – Das Schicksal ihrer Dorfschenke treibt die Ismaninger um. Gut ein Dutzend Bürger kam deshalb in den Gemeinderat, der am Donnerstagabend darüber beriet, ob die Brauerei „Schneider Weisse“, der Grund und Gebäude gehören, die Wirtschaft abreißen und durch ein Wohnhaus ersetzen kann. Dabei wurde aber eine ganz andere Option publik: Die Gemeinde könnte das Lokal kaufen. Erste, lose Gespräche dafür haben schon stattgefunden. In der Gemeinderatssitzung verriet Bürgermeister Alexander Greulich (SPD), dass die Gemeinde nun konkrete Verhandlungen aufnehme.

Greulich betonte allerdings auch nochmals, dass noch kein Bauantrag vorliege, die Brauerei habe nur ein Bauinteresse angekündigt. So wie es die Kommune sich wünscht. 2005 und 2013 habe der Gemeinderat ja Grundsatzbeschlüsse gefasst, dass zum Schutz der Ortsmitte bei „ortsbildrelevanten Bauvorhaben“ frühzeitig Bescheid gegeben werden soll. Das sei nun geschehen und der Gemeinderat habe die Zeit, Möglichkeiten und Auswirkungen auszuloten.

Brauerei: „Wir sind da nicht dogmatisch“

Grundsätzlich ist das Gebäude selbst nicht ortsbildprägend, aber Greulich machte deutlich, dass die Traditionswirtschaft etwas Besonderes sei. „Aufgrund der sensiblen Lage müssen wir ganz genau hinschauen“, sagte der Bürgermeister – und deutete einen Grundstückskauf durch die Gemeinde oder einen Flächentausch an: „Vielleicht kann man ja an einer anderen Stelle bauen.“ Der weitere Fahrplan sieht wie folgt aus: „Die Meinungen in der Gemeinde sind eindeutig und wir werden jetzt die Gespräche mit dem Eigentümer aufnehmen.“

„Instandhaltungsstau“ Dass sich die Brauerei „Schneider Weisse“ überhaupt Gedanken macht über die Zukunft der Ismaninger Dorfschenke, liegt laut Geschäftsführer Udo Schlosser an einem „Instandhaltungsstau“. Bei einer Kanalbefahrung habe man Mängel entdeckt, die behoben gehören, und auch die Küche müsse man modernisieren. Unterm Strich würde das wohl einen „sechsstelligen“ Betrag verschlingen. Doch warum hat die Brauerei nicht schon viel früher reagiert? Warum wurden die Mängel nicht nach und nach behoben? „Das Augenmerk lag auf dem Bierausschenken“, räumt Schlosser, zuständig für die Brauerei-Immobilien, ein. „Das ist eine klassische Brauereischwäche, das ist nicht richtig, aber eben eine Branchenblindheit.“

Im Vorfeld hatte die Brauerei auch schon Gesprächsbereitschaft signalisiert. Udo Schlosser, der verantwortliche Geschäftsführer für Immobilien bei „Schneider Weisse“, betonte im Gespräch mit dem Münchner Merkur angesprochen auf einen möglichen Verkauf: „Wir sind da nicht dogmatisch. Wir sind bereit, Brauerei, Gemeinde und Wirtin einen Gefallen zu tun.“

In der Sitzung setzte Bürgermeister Greulich die Gemeinderäte eigentlich nur über die Vorgänge rund um die Dorfschenke in Kenntnis. Doch nach der Bekanntgabe, mit dem Grundstückseigentümer Verhandlungen aufzunehmen, gab es viel zu diskutieren. Die Option des Grundstückskaufs muss der Gemeinderat aber in nichtöffentlicher Sitzung besprechen. Öffentlich sorgte nur Bruno Rimmelspacher (SPD) für etwas Druck und eine Vorwarnung an die Brauerei: „Für die Ismaninger ist die aktuelle Situation Ortsbild prägend. Je weiter sich die künftige von der derzeitigen Nutzung entfernt, desto größer wird der Widerstand aus Ismaning.“

