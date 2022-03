Wohnungen statt Bier? Ismanings letzter Boazn droht das Aus

Dorschenke

Die Dorfschenke in Ismaning könnte einem Wohnhaus weichen. Die Brauerei hat eine entsprechende Voranfrage bei der Gemeinde eingereicht. Ein Schock für di langjährige Wirtin und ihre Gäste.

Ismaning – Nach zwei Jahren Pandemie dachte Kornelia Sawatzki (68) aus Ismaning, sie hätte das Schlimmste hinter sich. Doch dann fragten Gäste die Kult-Wirtin der Dorfschenke, wann die urige Wirtschaft denn nun schließe. Schließen? Ja, denn für das Grundstück gibt es offensichtlich andere Ideen. Am Donnerstag steht im Gemeinderat (19 Uhr) nämlich eine Bauvoranfrage für den Neubau eines Mehrfamilienhauses auf der Tagesordnung – anstelle des Lokals. Die Wirtin wusste davon nichts, niemand habe mit ihr gesprochen, sagt sie. Die Brauerei „Schneider Weisse“ kann sich in jedem Fall vorstellen, in Ismaning künftig mit Wohnungen statt Bier Geld zu verdienen.

Am 1. November 1997 hat Sawatzki die Dorfschenke übernommen, heuer feiert sie ihr 25-Jähriges als Wirtin. Darauf war die Gastronomin stolz, die mit ihrem Sohn in der Küche und dem gefühlt längst zur Familie gehörenden Kellner ein Team bildete. Dieses Team der Dorfschenke, die viele Gäste wegen der Brauerei nur die „Weisse“ nennen, hat in der Pandemie nie ans Aufgeben gedacht. „Wir haben mit Maske bedient und Essen zum Abholen angeboten“, sagt Sawatzki, „und ich war immer überzeugt, dass es irgendwann wieder normal wird.“ Mit den Lockerungen in diesen Tagen hatte sie ein gutes Gefühl: „Ich habe mich gefreut, dass ich es durch die Pandemie geschafft habe.“

+ „Unsere letzte Boazn im Ort“: Die urige Dorfschenke hat viele alteingesessene Stammgäste. © Gerald Förtsch

Und jetzt also der Hammerschlag aus dem Nichts. Die Ismaningerin, die über der Wirtschaft in der Dorfstraße 11 lebt, hatte nach eigenen Angaben seit September keinen Kontakt mehr zu der Brauerei, mit der sie ein Vierteljahrhundert gut und problemlos zusammengearbeitet hatte. „Anfrage zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage, Dorfstr. 11“ heißt es nun unter dem Tagesordnungspunkt 3 des Gemeinderats. Ein Wohnhaus statt der Wirtschaft? Eine Aussicht, die die Ismaninger aus allen Wolken fallen ließ.

„Die Frage ist, ob es noch rentabel ist.“

Bei der Brauerei legt man derweil wert darauf, dass es sich um eine Bauvoranfrage handele, mit Betonung auf „Voranfrage“. Man lote aus, wie es mit dem in die Jahre gekommenen Gebäude weitergehen könne, „was grundsätzlich möglich wäre“, erklärt Udo Schlosser, verantwortlicher Geschäftsführer für Immobilien bei „Schneider Weisse“. „Die Frage ist, ob es noch rentabel ist.“

Das große Problem: Es haben sich einige notwendige Sanierungen angestaut. Einen „sechsstelligen“ Betrag müsse die Brauerei wohl investieren, um Kanal, Küche und Co. zu modernisieren, erklärt Schlosser, schränkt aber auch ein: „Wir können da nicht mehr so viel Geld reinbuttern.“ Nicht während einer Pandemie, nicht während eines Krieges, der das Export-Geschäft massiv einschränke.

„Unsere letzte Boazen im Ort“

+ Da sitzen die, die immer da sitzen – nur wie lange noch? © Gerald Förtsch

In Ismaning ruhen die Hoffnungen derweil auf zwei Bäumen. Auf den Kastanien, die den knapp 60 Plätzen im Biergarten Schatten spenden und charakteristisch sind für die Wirtschaft. Sollte die Gemeinde bei der Bauvoranfrage den Erhalt der Kastanien nämlich zur Bedingung erklären, dann wäre der Bauplatz zwischen der Dorfstraße und dem Gleißenbach arg überschaubar. Ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage wäre unter diesen Voraussetzungen schier ausgeschlossen, heißt es aus gut informierten Kreisen.

Die Ismaninger, das spürt man, hängen an ihrer Dorfschenke, dieser urigen Wirtschaft. Insbesondere die Stammtische und Gäste aus den ältesten Familien des Dorfs, die hier jahrzehntelang einkehrten. Bei der Dorfschenke, sagen sie, handele es sich um „unsere letzte Boazn im Ort“. Ein Ritterschlag.

Doch die Zeiten haben sich geändert und Wirtin Sawatzki hat Angst um ihre Existenz, wenn sie ihre Wirtschaft und ihre Wohnung verlieren sollte. Die Brauerei hat ihr laut Geschäftsführer Schlosser zum Dezember ’22 gekündigt. Doch Sawatzki hat ihren trockenen Humor noch immer nicht verloren: „Ich suche mir jetzt einfach einen reichen Ismaninger und ziehe bei dem ein…“

