Ein Klassiker zum Jubiläum: Bauerntheater spielt „Der Brandner Kaspar“ - Vorverkauf läuft an

Von: Nico Bauer

Teilen

Ein Jahrhundert Bühnenspaß: Die Proben für das Jubiläumsstück laufen. Es dürfte das letzte Mal sein, dass Max Eisenreich, alias der Knaller Max (vorne r.), die Spielleitung übernimmt. Er selbst ist seit 50 Jahren beim Bauerntheater. © Dieter Michalek

Das Ismaninger Bauerntheater spielt zum 100-Jährigen das Stück „Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies“. Der Vorverkauf läuft bald an.

Ismaning – Ein Jahrhundert Bühnenspaß muss ganz besonders begangen werden. Zum Jubiläum spielt das Bauerntheater Ismaning heuer den Klassiker „Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies“ und will mit der Freiluftaufführung ab 8. Juli an acht Abenden alles bisher Dagewesene toppen. Am Montag, 23. Mai, startet der Vorverkauf für die Vorstellungen.

Gefühlt haben diese Version des Brandner Kaspar schon alle bayerischen Theatergruppen gespielt, und das ist in Ismaning nicht anders. Zum 50-jährigen Bestehen des Vereins wählte das Bauerntheater schon einmal dieses Stück aus, um Geschichte zu schreiben. Erstmals spielte man im Freien, damals noch der Innenhof der Kirche. Diese Aufführung war die erste Regie von Max Eisenreich – im Dorf Knaller Max genannt – und dessen damals zehn Jahre junger Sohn Luis spielte ein Engelchen zu seinem Bühnenjubiläum.

Rollen doppelt und dreifach besetzt

Heute steht Luis als 1. Vorsitzender an der Spitze des Vereins, und der Knaller Max feiert ein halbes Jahrhundert in den Reihen des Bauerntheaters. Für den Spielleiter dürfte das ein Abschluss in führender Position sein, denn das Bauerntheater Ismaning hat eine Reihe junger Spielleiter mit großem Potenzial. Und aus dem ehemaligen Engelchen Luis Eisenreich wird diesmal der Boandlkramer. Diese Hauptrolle teilt er sich mit Wolfgang Vogel, während der Brandner Kaspar mit den beiden Ismaninger Theaterlegenden Konrad Schraufnagel und Bert Krasselt doppelt besetzt wird.

Die Eckdaten Stück: „Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies“ von Joseph Maria Lutz. Spielort: Freifläche neben der Hainhalle Aufführungen (jeweils Freitag und Samstag 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr): 8./9. Juli, 15./16. Juli, 22./23. Juli, 29./30. Juli. Vorverkauf: Montag, 23. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr in der Hainhalle, danach bei Benz Haushaltswaren in Ismaning.

Überhaupt sorgen 35 Schauspieler dafür, dass bei den acht Vorstellungen vom 8. bis 30. Juli die Rollen doppelt bis dreifach vergeben sind. Mit den Helfern hinter der Bühne sind rund 80 Personen an den Freilichtaufführungen beteiligt, und die Holledauer Bifischeißer sind als Blasmusik Teil der Vorstellung. Fünf Bühnenbilder können im Hain neben der Hainhalle abwechselnd angestrahlt werden.

Für Max Eisenreich ist der Theater-Klassiker eine besondere Herausforderung, weil die meisten Besucher das Stück schon kennen von Theaterbühnen oder aus dem Fernsehen. Und gerade deswegen haben die Ismaninger Theaterspieler zum großen Jubiläum und nach zwei Jahren Zwangspause Lust, noch einmal ein paar Prozent draufzulegen und das Stück aufwendiger als viele andere umzusetzen. Neben den Bühnenbildern wird man in Sichtweite zum Ismaninger Schloss Tribünen für bis zu 450 Besucher aufstellen. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 23. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr in der Ismaninger Hainhalle. An diesem Tag übernimmt das Bauerntheater selbst den Verkauf. Danach gibt es die Tickets zum Preis von 25 Euro bei Haushaltswaren Benz.

Weitere Nachrichten aus Ismaning und dem Landkreis München finden Sie hier.