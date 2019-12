Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Einbrecher sind am Sonntag in Ismaning in ein Anwesen eingestiegen. Dort erbeuteten sie Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Ismaning - Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro sind bei einem Einbruch in Ismaning gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter am Sonntag zwischen 12 und 19.30 Uhr in ein Anwesen in einer Nachbarschaft nördlich des Schlossparks ein. In welcher Straße sich das Haus genau befindet, will die Polizei auf Nachfrage nicht mitteilen. In dem Haus angelangt sammelten die Einbrecher in mehreren Zimmern ihre Beute ein. Anschließend machten sie sich unerkannt aus dem Staub.

Das Kommissariat 53 zuständig für Wohnungseinbrüche, hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Tel. 089/2910-0) oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen

