Einbrecher knacken zum zweiten Mal Tresor in Ismaninger Geschäft

Von: Günter Hiel

Zum zweiten Mal binnen zehn Tagen wurde der Laden Ziel von Einbrechern (Symbolbild). © Silas Stein/dpa

Einbrecher sind zum zweiten Mal binnen zehn Tagen an der Osterfeldstraße in Ismaning in ein Geschäft eingedrungen. Sie knackten wieder den Tresor und entkamen mit der Beute.

Ismaning - Im Zeitraum von Mittwoch, 23. November, gegen 20 Uhr und Donnerstag, 24. November, gegen 4.35 Uhr, haben ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam die Lagertüre eines Geschäftes in Ismaning aufgebrochen. Aus dem Büro zogen die Täter den Tresor in den Lagerbereich und öffneten diesen gewaltsam. Die Höhe der Beute ist laut Polizei noch nicht bekannt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Erster Einbruch schon in der Nacht auf Dienstag, 15. November

Bereits in der Nacht auf Dienstag, 15. November, war im selben Geschäft eingebrochen und der Tresor aufgebrochen worden. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro.. Die Filialleiterin hatte den Einbruch gemeldet.

Kripo hofft auf Zeugenhinweise

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Und die Kripo hofft auf Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Osterfeldstraße, Einmündung Bundesstraße 471 Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Einbruchl stehen könnten?

Hinweise ans Polizeipräsidium München

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.