Schlittschuh-Spaß in Ismaning: Eisfläche am Stadion eröffnet

Ismaning – Es ist Eiszeit in Ismaning. Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren über den Wunsch der Bürger nach einer Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen diskutiert und nun nimmt der FC Ismaning die Sache in die Hand. Auf dem Parkplatz neben dem Stadion an der Leuchtenbergstraße wurde die Eisfläche aufgebaut. Bis zum 22. Dezember gibt es täglich von 11 bis 19 Uhr den öffentlichen Eislauf.

„Wir fangen da erst einmal klein an“, sagt Emanuel Eisenreich, der Vorsitzende des FC Ismaning, „das ist so ein bisschen ein Testlauf.“ Die Helfer des Fußballvereins müssen sich überraschen lassen, wie das Angebot angenommen wird. Der FC hat eine 20 Meter lange und acht Meter breite Eisbahn aufgebaut samt dem Ambiente dazu. So wird mit Glühwein für die Erwärmung der Gäste gesorgt und dazu gibt es auch einen Schlittschuhverleih.

Der tägliche Eislauf bis zum 22. Dezember ist von 11 bis 19 Uhr möglich. Für Schulen und Kindergärten bietet der FC Ismaning auch gesonderte Bahnöffnungen an. Unter Tel. 0 176 / 132 43 63 werden Reservierungen entgegengenommen.

Eine Sonderveranstaltung ist der „Ismaninger Eiszauber“ am Freitag, 13. Dezember. Im Zeitraum von 17.30 bis etwa 21.30 Uhr gibt es eine Prosecco-Bar, Waffeln, Crepes, Bratwurst vom Grill, Musik und viel Weihnachtsstimmung. „Die Eisbahn wurde immer wieder von den Ismaningern gewünscht“, sagt Eisenreich. Er hat mitverfolgt, wie es Planspiele der Gemeinde gab, im Hain eine Bahn aufzubauen. Gescheitert sei das Projekt an der Betreuung der Anlage, das nimmt der Verein nun in die Hand, um den Ismaningern eine Freude zu machen.