Endlich mehr Platz: Technisches Rathaus soll 2024 fertig sein

Von: Nico Bauer

Den Spatenstich setzten (v.l.) Arthur Schankula, Oliver Meyer, Nicole Wladar, Bürgermeister Alexander Greulich, Daniel Dittrich und Tobias Kramer. © Gerald Förtsch

Der Spatenstich ist gesetzt, nun können die Bauarbeiten beginnen. Das Technische Rathaus in Ismaning soll 2024 bezugsfertig sein.

Ismaning – In den vergangenen Jahren musste die Gemeinde Ismaning schon recht kreativ sein, um alle Verwaltungsabteilungen im Rathaus gut unterbringen zu können. Mit dem Spatenstich für das Technische Rathaus zwischen Bürgersaal, Mittelschule und Hallenbad werden die Verhältnisse nun wieder geordnet. Nach dem voraussichtlichen Bezug des Hauses im Sommer 2024, das nur wenige Meter vom heutigen Rathaus entfernt ist, sollte die Verwaltung langfristig genug Platz haben.

Die Ismaninger Gemeindeverwaltung hat mit dem Schloss einen attraktiven Sitz, aber eben auch begrenzten Platz. „Auf das Schloss kann man nicht einfach ein Stockwerk oben draufsetzen“, sagte Bürgermeister Alexander Greulich beim Spatenstich für das Technische Rathaus und betonte, dass dieser zweite Verwaltungsbau in der direkten Nachbarschaft („In Rufweite“) eine gute Lösung darstellt. Der ehemalige Kinderhort ist bereits abgerissen und mittlerweile liegt die Baugenehmigung vom Landratsamt vor.

Bauberatung für Ismaninger

Für 13,2 Millionen Euro errichtet Ismaning einen dreistöckigen Holzbau, der sich von der Höhe problemlos in das Ortszentrum einfügt. Sollte das Gebäude in 30 oder 40 Jahren abgebaut werden, können die 650 Kubikmeter Holz sogar für den Bau eines anderen Hauses wieder verwendet werden. „Dieser Bau soll der Klimaschutzgemeinde Ismaning gerecht werden“, sagte Greulich. Das Technische Rathaus bietet mit 1200 Quadratmetern Nutzfläche Platz für 30 Mitarbeiter, und die Räume sind so großzügig besetzt, dass die Bauabteilung, die Sparte Energie und Umwelt oder die EDV-Experten auch zukünftiges Personal unterbringen können. Nicht zuletzt soll der Bürgerservice der Gemeinde weiter verbessert werden. Im Erdgeschoss wird eine Bürgerbauberatung eingerichtet und ein weiterer Raum, in dem ausgelegte Pläne eingesehen werden können.

Das Personal der Gemeinde bekommt unterdessen den Wunsch von einem gemeinsamen Pausen- und Versammlungsraum erfüllt. Dazu wurden Selbstverständlichkeiten wie die durchgängige Barrierefreiheit oder auch entsprechende Räume für die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommenden Mitarbeiter umgesetzt.

Mittlerweile ist die Baustelle eingerichtet und nach dem Spatenstich konnte es losgehen. Wegen des starken Busverkehrs musste neben dem Bauplatz in der Erich-Zeitler-Straße eine Ampel installiert werden. Nun wird die Tiefgarage unter dem Ortszentrum erweitert um noch einmal 15 Stellplätze. Dieser neue Teil der Tiefgarage ist statisch auch gleich die erste Stütze für das Technische Rathaus, das bis zum Sommer 2024 bezogen werden soll.

