Es riecht nach Frühling: Freche Sprüche und zünftige Musik beim Frühjahrssingen

Der Saal war rappelvoll, Moderator „Hausl“ bestens aufgelegt, genauso wie die Musikgruppen. Das Publikum kam beim Frühjahrssingen in Ismaning eine tolle Show geboten.

Ismaning – Als hätten die Ismaninger auf diesen Abend gewartet. Mit der ersten Note, dem ersten Ton, den die Tegernseer Tanzlmusi anspielte, hatten sie das Publikum im Bürgersaal hinter sich gebracht. Das alljährliche Frühjahrssingen läutet in Ismaning den Frühling an. Und dass weiß man zu feiern.

Neben der Tegernseer Tanzlmusi waren die Perlseer Dirndl, Perlseer Musik, Kirchleitn Soatnmusi und die Rimstinger Sänger dem Ruf des Gebirgstrachtenvereins D´Roaga Buam Ismaning in gefolgt. Der Gebirgstrachtenverein entsandte seine Jugendgruppe. Die jungen Volkstänzer zwischen fünf und 15 Jahren sollten für einen der Höhepunkte des Abends sorgen.

Als Moderator und Alleinunterhalter gewannen die Ismaninger Balthasar Brandhofer (59), den alle nur den „Hausl“ nennen. Ganz im Sinne des sympathischen Schnauzbartträgers aus Waakirchen, Kreis Miesbach, übrigens: „BaltHazar hat sich bei uns zu „Hausl“ gewandelt“, lässt er das Publikum wissen. „Also merkst euch: Ich bin nicht nur der Hausl, ich heiß auch so.“ Irgendwer hat ihn mal einen Tausendsassa genannt. Als Banker, Nebenerwerbslandwirt Zitherspieler und Kommunalpolitiker weiß der Hausl eine Menge Geschichten zu erzählen.

+ Rappelvoll: der Bürgersaal in Ismaning. © Gerald Förtsch

Wobei es beim Frühjahrssingen in erster Linie um den Winter geht, den es in abgelegenen Teilen Bayerns offenbar noch in voller Pracht zu erleben gibt. Bei ihm daheim soll der Schnee so manches Dach eingedrückt haben. „Jetzt ist es, Gott sei Dank, vorbei“, ruft der Hausl, und, ach ja, woran merkt man, dass der Winter vorüber ist?“ Die Antwort weiß er selbst: „Vorratskammer leer, und die Bäuerin ist schwanger.“

Hausl Brandhofer war erst in letzter Minute zur Truppe gestoßen. Sein Vorgänger, Hans Schönauer (67), Bürgermeister von Irschenberg und ein begnadeter Komödiant, ist am 31. Januar verstorben, . Das Publikum reagierte betroffen auf diese Nachricht. Dass es im Sinn seines Vorgängers sei, „wenn wir uns einen schönen Abend machen“, da war sich Brandhofer sicher. Jahr um Jahr gelingt es den D´Roaga Buam den Ismaningern zum Frühjahrssingen ein qualitativ hochwertiges Angebot zu bieten. Das war heuer nicht anders.

Besondere Beachtung und einen lang anhaltenden Applaus errang die Jugendgruppe des Gebirgstrachtenvereins. Gerade die Jüngsten zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Magdalena (6) und Fabian (5) vermochten nicht immer Schritt zu halten mit den älteren. Mitunter schien es, als würden die beiden Zwergerl unter die Beine ihrer Mittänzer geraten. Die Art aber, in der sie die Nummer unverzagt zu Ende brachten, tapfer, ohne sich verunsichern zu lassen, nötigte dem Publikum Respekt ab.

Und der Frühling? Ist es endlich so weit? Hausl Brandhofer erinnerte sich an den alten Pfarrer von daheim, den „Löwen von Waakirchen“. Im Frühjahr nach dem Schnee zog es ihn regelmäßig nach Österreich, Kaffee kaufen. Weil er wohl ein wenig knausrig war, stopfte er sich je ein Kilo unter die Achseln. Auf die Frage der Grenzer, ob er was gekauft habe, antwortete der Pfarrer stets: „Jawohl, zwei Kilo Bohnenkaffee – den hab ich unter den Armen verteilt.“ Es brauchte einen Moment, bis der Groschen fällt. Dann bog sich der Saal vor Lachen. Es riecht nach Frühling. Mit Winter dürfte es sich erst mal erledigt haben.