Falsche Handwerker betrügen Seniorin

Falsche Handwerker haben in Ismaning einer Seniorin mehrere Hundert Euro abgeluchst.

Ismaning - Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr, klingelten zwei Männer bei einer über 80-Jährigen in Ismaning. Die beiden Männer gaben sich als Handwerker aus, die den Wasserdruck überprüfen müssten. Die Seniorin ließ daraufhin beide Männer in ihr Anwesen. Dort wurden mehrere handwerkliche Überprüfungen vorgenommen, unter anderem wurden die Wasserhähne und der Keller inspiziert. Nach Abschluss der „Inaugenscheinnahme“ des Anwesens forderten die Männer einen Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich. Die Seniorin übergab einen Geldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich an die beiden Täter. Diese verließen daraufhin das Anwesen. Kurz nach der Tat rief die über 80-Jährige die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei aufgenommen.

mm