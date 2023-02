Ismaninger Faschingszug: Burschen spielen krachert Theater

Von: Nico Bauer

In der Praxis von Dr. Armbrust wird die Idee vom orientalischen Bad „Knall-Hart“ geboren. © Dieter Michalek

Beim Faschingszug des Burschenvereins in Ismaning ziehen die Wagen nicht mit Narren besetzt durch die Ortschaft, sondern als fahrende Schauspielbühnen.

Ismaning – Am Sonntag starteten die Burschen nach 2020 die Tradition wieder mit zwei Wagen, die es aber in sich hatten. In der Vergangenheit gab es bei den fahrenden Theaterbühnen den Kasperlwagen und dann drei verschiedene Szenarien. Diesmal bekamen die Besucher nur zwei Wagen zu sehen, wobei die Kasperl diesmal mehr Zeit im Rampenlicht bekamen und auch das eine Stück länger war.

Die erste Garde der Ortspolitik wird heuer beim Derblecken verschont - es trifft eine Grüne

Schwerer Stand als Grünen-Gemeinderätin. © Dieter Michalek

Auffällig diesmal war, dass im gewohnt krachenden Stück der Burschen nicht die erste Garde der Gemeinde vorkam. Es fehlten der Bürgermeister und die bekannten Gemeinderäte. Aus dem politischen Gremium schaffte es nur die Grünen-Gemeinderätin Christina Risinger in das Stück hinein. Sie sammelte im Stück Unterschriften für den Baustopp des technischen Rathauses, weil die Ressourcen der Gemeinde doch erschöpft sien. Sie verabschiedete sich auch mit dem gesungenen Auftrag, die Welt retten zu wollen.

Burschenverein lässt in „Praxis Dr. Armbruster“ die Idee vom orientalischen Bad auf die Welt kommen

Die Burschen hatten sich als Spielort ihres Sketchs die Praxis Dr. Armbrust ausgesucht, wo die attraktive Sprechstundenhilfe Oksana mal mehr und mal weniger gut konnte mit bekannten Größen der hiesigen Landwirtschaft. Diese lebten ihre Eigenarten aus, und der Hartl Stefan hatte eine besondere Idee. Neben der Geothermie-Zentrale wollte er zusammen mit dem Knaller Max ein orientalisches Bad errichten, nachdem der Landwirt von der Schlossstraße mit seinem Rapsöl („Speiseöl ist das neue Klopapier“) bereits die Welt verändert hat. Name des Bades in Anlehnung an die Besitzer: Knall-Hart.

Gaudi auf dem Kasperlwagen. © Dieter Michalek

Bei den Ismaninger Kasperln steht der große Generationswechsel an

Ein ausgiebiges Vorspiel bekamen die Kasperl, weil in der Gaudi-Etage der Burschen der große Generationswechsel ansteht. Gleich sechs Kasperl haben sich bei dem Faschingsumzug verabschiedet mit dem dazu passenden Flippers-Klassiker „Wir sagen Dankeschön“. Man ging mit dem gewohnten Selbstvertrauen: „Wir singen nicht gut, aber laut.“

Traumschiff steuert vom großen Becken des Klärwerks Großlappen ins idyllische Ismaning

Die Burschen hatten zuvor das Traumschiff vom großen Becken des Klärwerks Großlappen ins idyllische Ismaning gesteuert. Dazu gab es Ausflüge in fremde Kulturen – Garching und Unterföhring. Und die Burschen präsentierten ihre Service-Hotline: „Sie wollen wissen, wie man ein Jubiläumsfest verkackt, drücken Sie 1 - Besuchen Sie die Burschen 2024…“ Sie wollen wissen, welche Kasperl vergeben sind, drücken Sie 2 - Alle, sogar die Dicken…“ „Sie haben Fragen zum Ismaninger Hallenbad, drücken Sie 3 - Wir auch…“

So lebendig ist Ismaning

Die Ismaninger Burschen haben wieder kein Blatt vor den Mund genommen und tatsächlich Geschehenes mit ordentlich Phantasie erweitert. Vor allem aber lebten sie auf den Wagen die Lebendigkeit und Liebenswürdigkeit von Ismaning. Einfach unvergleichlich.