Dramatischer Fahrermangel: Notfallplan für weitere Buslinien

Von: Patricia Kania

Auf vielen Regionalbuslinien können die Busse nicht mehr so oft fahren, wie gewohnt. © mvv/A.

Wegen akuten Fahrermangels gibt ab der kommenden Woche auf weiteren Buslinien nur einen Notfallfahrplan mit vermindertem Angebot.

Landkreis München - Die Verkehrsunternehmen im MVV-Raum haben derzeit mit einer brisanten Personallage zu kämpfen. Um den Fahrgästen dennoch ein planbares und verlässliches Fahrtenangebot anzubieten und kurzfristige Ausfälle zu vermeiden, wird deshalb bei folgenden Linien im Landkreis auf einen so genannten Notfallfahrplan, d. h. einen Fahrplan mit vermindertem Fahrtenangebot, umgestellt:

MVV-Regionalbuslinien 217 und 259

MVV-Regionalbuslinien 217 (Unterbiberg - Unterhaching) und 259 (Pasing - Gräfelfing - Martinsried): Das Fahrtenangebot bei den beiden Linien wird Montag bis Freitag vom bisherigen 20-Minuten-Takt auf einen 20-/40-Minuten-Takt verringert. Dies gilt vorerst bis einschließlich Freitag, 31.08.2022.

MVV-Regionalbuslinie 219

MVV-Regionalbuslinie 219 (Garching - Hochbrück - Unterschleißheim): Das Fahrtenangebot wird Montag bis Freitag im Tagesverkehr um einzelne Fahrten reduziert. Dies gilt vorerst bis einschließlich Freitag, 09.09.2022.

MVV- Regionalbuslinie 240

MVV- Regionalbuslinie 240: Montag bis Freitag muss das Fahrtenangebot zwischen ca. 6 und 18 Uhr auf für die gesamte Linie auf einen 60-Minuten-Takt reduziert werden. Entsprechend entfallen die Verdichterfahrten des 20-Minuten-Taktes zwischen „Grasbrunn, Lehnerstr.“ und „Neukeferloh, Bahnhofstr.“. Am Samstag wird das Fahrtenangebot vom bestehen 20-/40-Minuten-Takt ebenfalls auf einen 60-Minuten-Takt reduziert. An Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Anpassung am Fahrplan. Dies gilt vorerst von Montag, 15.08.2022, bis einschließlich Montag,12.09.2022.

MVV- Regionalbuslinie 243

MVV- Regionalbuslinie 243: Montag bis Freitag wird zwischen ca. 6 bis 19 Uhr das Fahrtenangebot dahingehend angepasst, dass die Verdichterfahrten zwischen den beiden S-Bahnhaltestellen Haar und Lise-Meitner-Str. in Haar in beiden Fahrtrichtungen entfallen müssen, sodass die Linie anstatt wie bisher im 10-Minuten-Takt, im 20-Minuten-Takt sowie an Sonn- und Feiertagen statt des bisherigen 20-Minuten-Taktes ein 20-/40-Minuten-Takt bedient werden kann. An Samstagen erfolgt keine Anpassung des Fahrplanes. Dies gilt vorerst von Montag, 15.08.2022, bis einschließlich Montag, 12.09.2022..

MVV- Regionalbuslinie 265

MVV-Regionalbuslinien 265: Das Fahrtenangebot wird Montag bis Freitag im Abschnitt zwischen Planegg (S-Bahn) – Steinkirchen von dem im Tagesverkehr bisherigen 20-Minuten-Takt auf einen 40-Minuten-Takt verringert. Dies gilt vorerst bis einschließlich Freitag, 31.08.2022.

MVV- Regionalbuslinie 531

MVV- Regionalbuslinie 531 (Erding - Moosinning - Eichenried - Ismaning): Das Fahrtenangebot muss Montag bis Freitag um zwei Fahrten morgens und zwei Fahrten abends reduziert werden. Die genauen Zeiten sind den elektronischen MVV-Fahrplanmedien zu entnehmen. Dies gilt vorerst von Montag, 15.08.2022 bis einschließlich Montag, 12.09.2022.

MVV- Regionalbuslinie 231, 236 und 904

Auch bei den MVV-Regionalbuslinien 231, 236 und 904 zeichnet sich ab, dass ein Notfallfahrplan mit vermindertem Fahrtenangebot erforderlich wird. Hierzu finden aktuell die notwendigen Abstimmungen zwischen Verkehrsunternehmen, MVV und Landratsamt statt. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass es darüber hinaus auch noch bei weiteren MVV-Regionalbuslinien im Landkreis München zu einer Umstellung auf Notfallfahrpläne kommt. Fahrgäste sollten sich deshalb vor Fahrtantritt in den elektronischen MVV-Fahrplanmedien sowie der MVV-Verbindungsauskunft über ihre Reiseroute informieren.