Hallenbad und Ortsdurchfahrt: Das ist der Zeitplan

Von: Nico Bauer

Volles Haus am Feiertag: Mehrere Hundert Ismaninger kamen an Heilig Drei König zur Bürgerversammlung. © Dieter Michalek

Bei der Bürgerversammlung hat Rathauschef Alexander Greulich Updates gegeben zu wichtigen Straßensanierungen und zum Hallenbad.

Ismaning – „Die nächsten fünf Stunden gehören mir.“ Die Drohung von Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) war zwar mit einem Grinsen versehen – doch er hielt Wort. Aber das hat in Ismaning ja quasi Tradition: eine Rekord-Bürgerversammlung am Dreikönigstag. Stundenlang referierte der Rathauschef auch diesmal vor mehreren Hundert Ismaningern.

Er hatte bei seiner Rundreise in Wort und Bild durch das Gemeindegebiet auch etliche neue Informationen, mit denen er einen Teil der rund 40 Bürgeranfragen schon im Vortrag beantwortete. Eine solche Frage betraf die B 471 mit dem Neubau der Isarbrücke. In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um die Maßnahme, aber nun scheint es wieder ernst zu werden. Greulich erklärte, dass der Neubau der Isarbrücke laut Staatlichem Bauamtes 2024 begonnen werden soll.

„Kein Bild aus der Ukraine, sondern unser Hallenbad“

Grundsätzlich präsentierte er im Bürgersaal eine Kommune, die gut durch die knapp dreijährige Coronazeit gekommen ist. Mit 67 Millionen Euro hatte man bei der Gewerbesteuer 2022 ein gutes Ergebnis, auch der Rücklagenstand zum Jahreswechsel mit 21,6 Millionen Euro ist recht positiv.

Der Rathauschef ging auch offensiv mit unangenehmen Themen um, und da steht in Ismaning das Hallenbad an der ersten Stelle. „Das ist kein Bild aus der Ukraine, sondern unser Hallenbad“, witzelte Greulich bei einem Foto der Dauerbaustelle des vergangenen Jahres. Nach Baumängeln gab es erst Phasen, in denen die Firmen eher schlecht als recht Reparaturversuche starteten. Mittlerweile scheinen, die Probleme beseitig zu sein, und das Bad ist wieder gefliest. Laut Greulich ist die Wiedereröffnung des Bades weiter fest im Februar geplant.

Ampel wird zum Kreisverkehr

Etwas konkreter wird nun auch die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Ismaning. Mit einem Baubeginn 2024/25 soll ein erster Bauabschnitt realisiert werden, der von der Polizeiinspektion bis zur Ampelkreuzung am REWE-Supermarkt reichen soll. Mittlerweile sind alle Beteiligten übereingekommen, dass ein Umbau der Ampelkreuzung mit der Erich-Zeitler-Straße und der Osterfeldstraße in einen Kreisverkehr die beste Lösung ist. „Wir wollen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreichen“, sagte Greulich. „Es geht nicht nur um Autos und Lastwagen. Durch eine Reduzierung der Fahrspuren können wir Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer umsetzen.“

Das passt in das Bild der Gemeinde Ismaning, die bei 2318 Bürgeranträgen schon mehr als 700.000 Euro Zuschuss zur Anschaffung von Fahrrädern ausbezahlt hat. Der Bürgermeister stellte zufrieden fest, dass die Benutzung des Fahrrads für innerörtliche Kurzstrecken immer weiter zunimmt.

