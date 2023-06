Hundebesitzer im Clinch: Unbekannter watscht 35-Jährige an der Isar

Von: Günter Hiel

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). © Symbolfoto/Karl-Josef Hildenbrand

Aggressiver als sein Hund scheint ein bislang Unbekannter zu sein, der in den Isarauen bei Ismaning eine andere Hundebesitzerin geohrfeigt hat.

Ismaning - Am Sonntag gegen 17.40 Uhr müssen in den Isarauen bei Ismaning ersst mehrere Hunde und dann die Besitzer aneinandergeraten sein. Eine 35-jährige Münchnerin hat in Folge Anzeige erstattet.

Labrador-Besitzer habe Frau Schlag ins Gesicht verpasst

Der Polizei Ismaning hat die Frau den Fall so geschildert: Sie sei in der Isarau mit ihrem Hund spazieren gegangen. Als ihr zwei Männer entgegenkamen, hätten deren Hunde aggressiv auf ihren reagiert. Sie habe gefordert, die Hunde zurückzuhalten - und von einem der Männer einen Schlag ins Gesicht verpasst bekommen.

Zwei fuchsfarbene Labradore

Die Beschreibung der Männer ist dürftig, so um die 30 Jahre alt mehr nicht. Immerhin: Bei den Hunden hat es sich laut Angaben der Münchnerin um zwei fuchsfarbene Labradore gehandelt. Die Frau wollte laut Polizei zum Arzt geheen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Ismaning sucht Zeugen.. Kontakt: Tel. 089/96 24 31-0.