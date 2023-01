Kabarettist Andreas Rebers: „Der Russe war nie weg“

Von: Nico Bauer

Andreas Rebers bringt Ismaning zum Lachen. © Gerald Förtsch

Der niedersächsische Kabarettist Andreas Rebers bringt Ismaninger Publikum zu brüllendem Lachen – erst war er nur als Ersatz geplant.

Ismaning – „Ich helfe gerne.“ Der Titel des Programms von dem Kabarettisten Andreas Rebers war wie gemacht für diesen Abend in der Hainhalle Ismaning.

Eigentlich hatte der Arbeitskreis Kultur der SPD die Wellküren gebucht, aber wegen einem Krankheitsfall haben die Damen aus der bayerischen Kabarettfamilie alle ihre Auftritte abgesagt. Und da kam Rebers mit seiner Hilfsbereitschaft ins Spiel. Er kam nach Ismaning, genoss die bayerische Küche beim Neuwirt und war mehr als nur ein Ersatz.

Kabarettist Andreas Rebers in Ismaning: Trockene Witze, brüllendes Lachen

Andreas Rebers und die Wellküren haben schon seit Jahren eine enge Beziehung und treten auch gerne gemeinsam auf. In dem Krankheitsfall kam nun also der Freund der Familie nach Ismaning und traf auf ein volles Haus, was nach der Coronapandemie immer noch alles andere als selbstverständlich ist.

Ismanings 3. Bürgermeisterin und Kabarettorganisatorin Luise Stangl hatte dennoch etwas Bauchschmerzen, weil der Niedersachse Rebers in Bayern bei der breiten Masse nicht so bekannt ist wie die Well-Familie. Nach den ersten Witzen und lauten Lachern hatte sie dann die Gewissheit, alles richtig gemacht zu haben. Andreas Rebers ist ein trockener Kabarettist, der ansatzlos die Kalauer raushaut und dabei auch mit dem Publikum den Doppelpass spielt.

Kabarettist Andreas Rebers in Ismaning: „Da gab es die FDP nur als PDF“

Er amüsierte sich, wie die Ismaninger Kabarett mit Leberkäse garnieren und der Duft aus der ersten Reihe Richtung Bühne steigt. Das war der perfekte Boden für Vegetarier-Schelte: „Für mich sind das Feiglinge, weil sie nur das Essen, was nicht weglaufen kann.“

Die Ismaninger Reaktion war mehr Brüllen als Lachen. Das Kabarettprogramm von Andreas Rebers ist knallhart. Er sprach über unnötiges Wissen („Wissenschaftler haben in Oggersheim die Terrakotta-Armee von Helmut Kohl ausgegraben“), die Panzer-Forderungen der Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann („Sie übernimmt bald die Heeresführung und zieht in den Führerbunker ein“) und witzelte über Politik im ersten Lockdown („Da gab es die FDP nur als PDF“).

Kabarettist Andreas Rebers in Ismaning: „Feeling in Ismaning besser als in Berlin“

Und er lässt sich selbst bei der Ironie nicht aus, wenn er über Sexorgien mit den berühmten Kabarett-Ludern in seinem Campingbus berichtet. Rebers ist ein gnadenloser Kabarettist, der auch gerne einmal an der Grenze entlangspaziert. Er verbindet harten Humor aber auch mit dem Fünkchen Wahrheit, wenn er sich dem Krieg widmet: „Der Russe kommt? Der Russe war nie weg und das ist sein Geheimnis.“ Und doch hat Rebers Charme – und nach dem kulinarischen Vorprogramm vor dem Auftritt schloss er Ismaning ins Herz: „Ich war schon oft in Berlin und jetzt das erste Mal in Ismaning. Aber vom Feeling her ist es hier besser.“

