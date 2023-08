Ort der Kunst als Großbaustelle: So läuft die Sanierung im Kallmann Museum

Von Nico Bauer schließen

Die Sanierung im Kallmann Museum in Ismaning ist im vollen Gange. Wie steht‘s um den Zeitplan? Wir haben nachgefragt.

Ismaning – Das kreative Zentrum der Gemeinde Ismaning ist nun endgültig eine Großbaustelle. Ein Bauzaun um den Vorplatz des Kallmann Museum, der große Container und der Kran zeigen an, dass die Sanierung und Erweiterung des Museums begonnen hat.

Im Gebäude wurden bereits die Böden entfernt und entsorgt. Bei diesem Rückbau gab es die gute Nachricht, dass sich im Bestand keine negativen Überraschungen befanden. Die Baustelle kann also planmäßig fortgesetzt werden. Das Ziel ist es, im Herbst 2024 das Museum wieder zu öffnen. Nach den Rückbauarbeiten wird als einer der nächsten Schritte die Bodenplatte für den neuen Raum gefertigt. Bisher unternahmen die Besucher einen Rundgang durch verschiedene Räume, während der an sich idyllische Innenhof nur selten genutzt wurde. Aus dem Innenhof wird jetzt ein neuer Raum. „Dieser gewonnene Platz gibt uns viele Möglichkeiten“, erklärt Museumsleiter Rasmus Kleine. Er freut sich aber auch darauf, „dass die Schwachstellen des bisherigen Museums deutlich verbessert werden“.

So wird an der markanten Glasfassade der Sonnenschutz verbessert, das Foyer vergrößert und damit auch der Platz für die Konzerte in dem Museum erweitert. „Wir haben sehr gute Architekten und eine tolle Bauverwaltung in der Gemeinde“, sagt Kleine. Er ist begeistert von dem Projekt, bei dem für gut vier Millionen Euro auch das Dach des Museums erneuert wird.

Wird das Dach rechtzeitig dicht?

Entscheidend für den Zeitplan ist die Frage, ob man das Haus vor dem nächsten Winter wieder komplett abdichten kann. Denn nur dann können die Innenarbeiten in den kälteren Monaten weitergehen. Die Planer des Projektes sind aber überzeugt, in der Zeit zu bleiben.

Museumsleiter Kleine ist daher vorsichtig optimistisch, die Wiedereröffnung mit einer Ausstellung im September oder Oktober nächsten Jahres feiern zu können. Konkret planen will er erst im Frühjahr 2024, wenn die Baustelle dann immer noch im Plan liegt. Sicher ist jedoch, dass die Verleihung des Kallmannpreises wegen der Modernisierung dieses Jahr ausfallen wird. 2024 soll Anfang Dezember im gewohnten Turnus wieder der mittlerweile sehr renommierte Preis vergeben werden.

