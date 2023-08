Leben wie im Paradies: Kleingartenchef erklärt Regeln und Pflichten im Schrebergarten

„Ich will die Leute inspirieren“: Kleingartenchef Michael Künzel in seiner Parzelle am Ismaninger Seebach.

In einer neuen Serie stellen wir Kleingärten und ihre Besitzer vor. Heute erklärt Michael Künzel aus Ismaning die Regeln und Pflichten im Schrebergarten.

Ismaning – Das Gartentor steht sperrangelweit offen. Drei mit Rosen bewachsene Tore deuten den Weg hinein, in das Reich von Michael Künzel, dem Vorsitzenden des Kleingartenvereins am Seebach in Ismaning. So eine Schrebergartensiedlung hat ihre eigenen Regeln und Charaktere, die sie zu etwas Besonderem machen. In einer Serie stellt der Münchner Merkur verschiedene Kleingärten und ihre Besitzer vor. Los geht’s mit dem Ismaninger Schrebergartenchef. Der 59-Jährige erzählt, was das Leben in der Gartenanlage bereit hält und vor welche Aufgaben ihn die rund 86 Gartler des Vereins stellen.

Schon beim Betreten der Parzelle wird klar: Sein Garten hat von allem etwas. Ob Hochbeete mit allerlei vorbildlich gewässertem Gemüse, wilde Blumen, prächtige Apfelbäume, eine saftig grüne Wiese oder eine gemütliche Lounge mit Grillecke hinter der Gartenlaube. Die Variation an Pflanzen und Gartenzubehör hat ihren Grund: „Ich will für alle anderen ein Vorbild sein und die Leute inspirieren“, sagt der Hobbygärtner und schaut sich zufrieden in seinem Reich um.

+ Tierische Gäste: Der Ismaninger hat auch ein Insektenhotel im Garten. © Gerald Förtsch

Seit knapp 16 Jahren werkelt Künzel schon in seiner Parzelle am Schneckenweg 3. Auf sein neustes Projekt, ein Erdbeerbeet, ist der 59-Jährige besonders stolz. „Mir fällt jedes Jahr etwas anderes ein, und dann bin ich jeden Tag im Garten“, erzählt er Freude strahlend.

Ehrenamtlich im Vorstandsteam engagierte sich der ehemalige Berufssoldat schon von Beginn an. Zuerst als Beisitzer, später als Schriftführer und seit zwei Jahren als Vorsitzender. „Die Arbeit ist sehr zeitintensiv. Neben Bürostunden habe ich auch 86 Gartler, die immer ein Anliegen haben“, berichtet der Ismaninger schmunzelnd. Ob Nachbarschaftsstreit vor der Schiedskommission, die jährliche Gartenbegehung, Arbeitseinsätze für Gemeinschaftsflächen oder anstehende Pächterwechsel. Michael Künzel hat ein straffes Programm. Nicht häufig steht der Ismaninger sogar mit erhobenen Zeigefinger im Garten seiner Mit-Gartler. „Man muss schon dahinter sein, dass die Regeln auch befolgt werden“, betont er.

„Es ist ja nicht zum Wohnen gedacht“

Und von denen gibt es einige. Denn einfach so einen Pool bauen, eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach der Gartenlaube schrauben oder mal eben den Weg zum Hochbeet pflastern, das geht nicht. „Die kleingärtnerische Nutzung soll im Vordergrund stehen“, sagt Künzel. Bedeutet: Zu einem Drittel muss die zwischen 260 und 350 Quadratmeter große Parzelle mit Obst und Gemüse bepflanzt werden. „Und wenn einer nur Kartoffeln anbaut“, sagt der Kleingartenchef und lacht. Gleiches gilt für die Gartenlaube. Verankert im Bundeskleingartengesetz, darf der Rückzugsort nicht mehr als 24 Quadratmeter betragen (16 Innenraum und acht Freisitz). „Es ist ja nicht zum Wohnen gedacht“, betont Künzel. Am Wochenende oder in den Ferien im Garten zelteln sei aber kein Problem.

+ Begrenzter Rückzugsort: Eine Laube darf nicht größer als 24 Quadratmeter sein, so steht’s im Bundeskleingartengesetz. © Gerald Förtsch

Ein absolutes No-Go ist hingegen ein Stromanschluss. „Photovoltaikanlagen sind nicht gerne gesehen und nur gestattet, wenn sie kleiner als 1,6 Quadratmeter sind“, sagt der 59-Jährige. Auch für das Bauen eines Unterstandes, eines neuen Wegs oder eines Gewächshauses gibt es strenge Vorschriften. „Wenn man etwas bauen möchte, muss man das immer mit dem Vorstand absprechen“, sagt Künzel mit erhobenem Zeigefinger. Gewächshäuser müssen beispielsweise mindestens zwei Meter vom benachbarten Grund entfernt sein.

Über die Serie Stellvertretend für die vielen Kleingartenvereine im Landkreis München stellt der Münchner Merkur in den kommenden Wochen die Gärten und deren Besitzer des Kleingartenverein am Seebach in Ismaning vor.

Bei der Gartengestaltung können sich die Besitzer aber individuell ausleben. „Gepflanzt werden darf alles. Sogar giftige Pflanzen“, berichtet der Ismaninger. Einzig bei Schädlingsbekämpfungsmitteln wirft Michael Künzel noch ein Auge auf seine Gartler. Denn chemische Mittel seien strengstens verboten.

Trotz des ständigen Trubels um Regeln und Bürokratie bleibt dem Familienvater auch Zeit zur Erholung. Und die nutzt Künzel gerne in seinem Garten direkt am Seebach. „Hier kann ich mich entspannen. Es ist eine Oase, in die ich mich zurückziehen kann.“

