Künstlerschlösschen in den Isarauen: Adresse für kreative Menschen

Von: Charlotte Borst

Schlossherrin und Schlossherr auf Zeit: Giulia Zabarella und Jonas Lewek. © Dieter Michalek

Seit Juni leben Giulia Zabarella und Jonas Lewek als erste Artists in Residence im Wasserschloss, sie sind im Rahmen des Atelierprogramms „Artists in Residence“ eingezogen.

Ismaning – Das Wasserschlösschen in den Isarauen war schon immer ein idyllischer Ort. Jetzt ist dort eine Adresse für kreative Menschen entstanden: Die ersten beiden Künstler leben seit Juni in dem Anwesen, mit Wohnhaus und Atelier, das abgeschieden zwischen Autobahn, Agrob-Gelände und Isar kurz vor der Münchner Stadtgrenze liegt.

Jonas Lewek und Giulia Zabarella sind im Rahmen des Atelierprogramms „Artists in Residence“ im Juni eingezogen. Sie erhalten von der Gemeinde Ismaning ein Stipendium und werden künstlerisch von Rasmus Kleine, dem Leiter des Kallmann-Museums betreut. Sie leben und arbeiten mehrere Monate im Wasserschlösschen, abseits ihres Lebensmittelpunkts und umgeben von der Natur.

Öffentliche Präsentation von Zabarellas Arbeit am Samstag, 16. September, in Ismaning

Anfang Juni ist Giulia Zabarella eingezogen, die Italienerin stammt aus Padua und bleibt bis Ende September. In der ruhigen Atmosphäre beschäftigt sie sich mit ihrem nächsten Projekt.

In München studiert die 30-Jährige an der Akademie der Bildenden Künste, wo sie bei Olaf Nicolai ihr Diplom macht. Zuletzt lebte sie in Lissabon. Zabarella beschäftigt sich mit Text und Sprache und betrachtet diese als Körper in Bewegung, als Stoffe und Muster aus verschiedenen Quellen. Derzeit gehört sie einem Zusammenschluss von acht Künstlerinnen und Künstlern an. „A moving Image“ heißt die Kooperation, die mit flüchtigen Medien arbeitet, Film, Text, Performance und Klängen.

Für die Monate im Wasserschlösschen hat die Künstlerin für sich das Thema „Volksmärchen und urbane Legenden“ gewählt. Ihr großes Ismaninger Kunstprojekt findet statt in der Woche von 11. bis 16. September, eine öffentliche Präsentation ist am Samstag, 16. September, geplant.

Bis Mitte Dezember bewohnt auch Jonas Lewek die großzügigen Räume – und ist gleichzeitig oft unterwegs. Der 39-Jährige stammt aus Dresden und studierte dort an der Hochschule für Bildende Künste, war Meisterschüler von Eberhard Bosslet. In seinen Arbeiten geht es um aktuelle gesellschaftliche Themen – neue Technologien wie künstliche Intelligenz oder soziale Medien – die er in Fotografie, Videos oder Installationen reflektiert.

In der Abgeschiedenheit des Wasserschlösschens kann sich Lewek auf seine Arbeit konzentrieren

Gerade hat er in Bremerhaven eine Ausstellung eröffnet, demnächst zeigt er Arbeiten in Indonesien. „Der normale künstlerische Betrieb geht für mich weiter“, sagt Lewek, in der Abgeschiedenheit des Ismaninger Wasserschlösschen könne er sich gut auf seine Arbeit konzentrieren.

Sehr schön gefallen ihm die Spuren der früheren Bewohner. Jonas Lewek erzählt von einem Detail im Bad: „Da gibt es Fliesen in Form eines Kreuzworträtsels.“ Viele Jahre lebten die Keramikerin Dietlinde Majewski und ihr Ehemann Bernd im Wasserschlösschen. Dietlinde Majewski betrieb hier ihre Werkstatt. Auch im Garten erinnert einiges an diese Zeit: „Bezaubernd sind die teilweise überwachsenen Figuren, ein Krokodil, eine Schildkröte und ein Nilpferd. Das gibt dem Ort einen besonderen Charme.“ Der weitläufige Garten hat für ihn eine große Anziehungskraft, „mit seinen vielen wilden Ecken“.

Gespannt ist Jonas Lewek, wie er seine „Residence“ im Herbst und Winter erleben wird. Dann wird er das Wasserschloss mit einem neuen Gast teilen. Denn ab Oktober ist nach dem Abschied von Giulia Zabarella wieder ein Platz zu vergeben.

Bewerbungen: In Deutschland lebende bildende Künstlerinnen und Künstler können sich ab sofort für einen Residenzaufenthalt von drei bis sechs Monaten bewerben. Für den Aufenthalt bezahlen die Künstler jeweils ein monatliches Nutzungsentgelt in Höhe von rund 1650 Euro. Die Gemeinde Ismaning gewährt ihnen für die Dauer des Aufenthalts jeweils ein monatliches Stipendium in Höhe von 2050 Euro. Weitere Informationen unter www.kallmann-museum.de/atelierprogramm