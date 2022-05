Lebensretter auf Lebenszeit: Bereitschaftsgründer Gottfried Stronski ist seit 50 Jahren im Einsatz

Von: Max Wochinger

Das älteste aktive Mitglied der BRK Ismaning: Gottfried Stronski gründete die Bereitschaft noch dazu. © Robert Brouczek

Gottfried Stronski war 16 Jahre alt, als er mit Mitstreitern die BRK-Bereitschaft in Ismaning gründete. 50 Jahre lang war der Lebensretter seither im Einsatz.

Ismaning – Die Katastrophe dauerte nur wenige Sekunden. Ein Ball rollt auf die Straße, ein junges Mädchen läuft hinterher. Es kracht mit einem heranfahrenden Auto zusammen. Das Mädchen liegt auf der Straße, keiner der Anwesenden unternimmt etwas. Es dauert eine Ewigkeit, bis Hilfe eintrifft. Gottfried Stronski war damals 16 Jahre alt; er hatte die ganze Tragödie mitangesehen. Nach dem Unfall vor 50 Jahren fasste er einen Entschluss: Ich will helfen. Zusammen mit anderen Ismaningern gründete er die Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Ismaning. Das war die Grundsteinlegung für fünf Jahrzehnte voller Hilfsbereitschaft im Notfall.

Am 1. Juli 1972 war es soweit: der offizielle Gründungstag. Im selben Jahr ließen sich Stronski und seine Kollegen zu Sanitätern ausbilden. Der erste Einsatz folgte kurze Zeit später, beim Internationalen Winterwandertag des TSV Ismaning im Dezember 1972. In den Jahren danach bot die Rotkreuz-Außenstelle Erste-Hilfe-Kurse in Ismaning an.

„Die Rettungskette heute ist wahnsinnig im Gegensatz zu früher“

„Die Rettungskette heute ist wahnsinnig im Gegensatz zu früher“, sagt Stronski. In den wenigsten Haushalten gab es Telefone, mit denen Helfer Rettungskräfte alarmieren konnten. „Wenn die Rettung nach einer halben Stunde kam, dann war das schon schnell“, sagt das älteste aktive Mitglied der Bereitschaft. Zum Vergleich: Heute kommen Rettungskräfte binnen zwölf Minuten zum Einsatzort. Auch die Ausrüstung war damals primitiv: Verbandszeug, Baldriantropfen, keine Hygienehandschuhe.

In den 70er Jahren hatte Stronski seinen ersten Einsatz als Sanitäter; er kann sich noch gut daran erinnern. „Ein Mann hatte sich mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet.“ Sein ganzer Körper war verbrannt, Stronski versorgte den Mann. „Plötzlich muss man selbst entscheiden, wie man vorgeht“, sagt er. Das Opfer starb später – auch der Tod gehört zum Erfahrungsschatz eines BRK-Helfers.

Tod als Teil des Ehrenamts

Der Tod ist weiter Teil des Ehrenamts, die Ausrüstung aber hat sich verändert. EKG, Defibrillator, moderne Tragen und Rettungsfahrzeuge: Stronski hat die Zeitenwende miterlebt.

Noch bis vor einem Jahr hat der 66-Jährige selbst die Wagen gefahren. Rund 600 Stunden im Jahr habe er bisher in der Bereitschaft verbracht, die Zahl der geleisteten Einsätze geht in die Tausende. Bei den Impfaktionen gegen das Coronavirus war er an vorderster Front. Sein letzter Einsatz war im Juli: Er musste eine Frau in München reanimieren. „Es ist ein gutes Gefühl zu helfen“, sagt er.

Jetzt sind seine Beine zu wacklig für den Bereitschaftsdienst; er kämpft seit Weihnachten gegen eine schwere Krankheit. „Die Kollegen sind mir eine große Hilfe dabei“, sagt Gottfried Stronski über den BRK. Dem Ortsverband, dem er sein ganzes Leben gewidmet hat.

