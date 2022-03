Lebensretter im Wandel der Zeit: Zu Besuch in der BRK-Ausstellung in Ismaning

Von: Nico Bauer

Teilen

Historische Uniform: Die „ Handmarie“, wie dir Bahre in München genannt wurde, kam von 1900 bis 1920 in Einsatz, später auch noch auf dem Oktoberfest © Dieter Michalek

Die BRK-Ortsgruppe Ismaning wird 50. Anlässlich des Jubiläums ist nun eine Ausstellung eröffnet worden, die den Job der Lebensretter im Wandel der Zeit betrachtet.

Ismaning – In den letzten zwei Jahren war die Bereitschaft Ismaning des BRK ein wesentlicher Faktor für das Leben in der Pandemie. Die Helfer vor Ort boten in den verschiedenen Corona-Phasen immer die benötigten Testoptionen sowie Impfungen an. Mit den Lockerungen der nächsten Monate wird die Ismaninger Ortsgruppe nun aber das 50-jährige Bestehen feiern. Die Eröffnung des Rot-Kreuz-Museums im Gewölbesaal des Torfbahnhofs markierte den Auftakt der Feierlichkeiten.

Die Ausstellung zeigt mit mehreren Leihgaben der Sanitätsmuseen München und Nürnberg sowie Inventar aus den fünf Jahrzehnten im Ismaninger Gebrauch die Geschichte des Sanitätsdienstes. Dabei sind riesengroße Funkgeräte, die Zeitalter des Handys wie Hinkelsteine aussehen. Es wurde aber auch eine Szene dargestellt, wie Helfer des Roten Kreuzes 1972 in München gekleidet waren und wie Verletzte abtransportiert wurden. Ein anderer Bereich zeigt eine 1930 verwendete Sanitätstasche und im Vergleich dazu den mehr als 20 Kilogramm schweren Rucksack, der heute alles Notwendige für die Erstversorgung beinhaltet.

Automatisierter Lebensretter: Robert Strobel präsentiert das Brustkompressionssystem „Lucas 2“ © Dieter Michalek

Das kleine Museum im Torfbahnhof hat aber auch eine Mitmachecke, in der das Brustkompressionssystem „Lucas 2“ vorgeführt wird. Bei der Wiederbelebung übernimmt das Gerät die Kompression und der Helfer kann sich im Wechsel auf die Mund-Zu-Mund-Beatmung konzentrieren. „Dank der Technik kann ich mich um die Beatmung oder die weitere Alarmierung der Leitstelle kümmern“, sagt Robert Strobl, der Rettungssanitäter und Ausbilder im Schulsanitätswesen ist. Neben „Lucas 2“ wird in den nächsten Wochen den Gästen der Defibrillator vorgeführt, mit dem jeder Laie ohne Vorkenntnisse helfen kann. „Wenn man einen Einsatz im vierten Stock hatte, war man früher nach zehn Minuten Wiederbelebung fix und fertig“, sagt Strobl, der dank der Technik heute dem Patienten helfen kann, bis die nächsten Helfer vor Ort eintreffen.

„Gerade in diesen Tagen ist das humanitäre Völkerrecht natürlich ein großes Thema“, sagt Strobl. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine betonen die Helfer, dass sie auch in solchen Extremsituationen helfen wollen. Strobl verweist auf die sechs zentralen Grundsätze des Roten Kreuzes (Menschlichkeit, Freiwilligkeit, Neutralität, Einheit, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit) und das darf getrost als Hinweis gelten an Kriegsparteien, die auf Krankenhäuser schießen.

Antiquierte Technik: das Beatmungsgerät „Pulmotor“ aus den 1960er Jahren. © Dieter Michalek

Die Ismaninger Ausstellung möchte Menschen die Angst vor den an zentralen Orten bereitstehenden Defibrillatoren nehmen, Hinweise für die effektive Notfallalarmierung geben, aber eben auch aktive oder passive Neumitglieder werden. Das Ismaninger Teilzeit-Museum werden viele Schulen und Kindertagesstätten besuchen.

Geöffnet hat das Rot-Kreuz-Museum im Ismaninger Torfbahnhof regulär samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 13 bis 16 Uhr. Darüber hinaus können interessierte Gruppen per Mail an museum@brk-ismaning.de Führungen auch unter der Woche anfragen. Die BRK-Ausstellung läuft bis zum 29. Mai.

Weitere Nachrichten aus Ismaning und dem Landkreis München finden Sie hier.