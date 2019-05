Ismaninger rettet Frau aus Schlosskanal

Mit einem Sprung ins kalte Wasser hat ein Ismaninger eine alte Dame aus dem Schlosskanal gerettet.

Ismaning – Oliver Rimac ist am Mittwoch bei einer Feierstunde in der Residenz von Ministerpräsident Markus Söder mit der Lebensretter-Medaille ausgezeichnet worden. Der 29-jährige Projektleiter hat einer älteren Dame das Leben gerettet.

Frau treibt leblos im Kanal

Oliver Rimac und seine Frau waren an jenem Sonntagnachmittag im Juli 2017 im Ismaninger Schwimmbad gewesen und schlenderten am Schlosskanal entlang nach Hause, als Oliver Rimac plötzlich einen Körper im Schlosskanal treiben sah. „Der Mensch war augenscheinlich leblos“, erinnert er sich. Sofort sprang der junge Mann ins eiskalte Wasser, packte die im Kanal treibende Frau und hob sie heraus. „Die Frau war sehr leicht und offenbar in einem schlechten gesundheitlichen Zustand“, erinnert sich Rimac. Die ältere Dame war, wie er später erfuhr, mit Suizidabsicht ins Wasser gestiegen, von der Strömung erfasst und mitgerissen worden.

In warme Decke gehüllt

Weil Rimac und seine Frau ihre Mobiltelefone zuhause gelassen hatten, baten sie Passanten, den Notarzt zu rufen. Doch die ersten Fußgänger, die seine Frau ansprach, gingen teilnahmslos weiter. So suchte sie Hilfe in der Nachbarschaft. Sie klingelte bei einem Anwohner, der den Notarzt alarmierte und Decken auslieh. „Wir haben die Frau eingewickelt und auf die Polizei gewartet“, berichtet Oliver Rimac.

Ehemann der Frau stattet Dankbesuch ab

Später besuchte der Ehemann der Geretteten das Paar, das mittlerweile von Ismaning nach Finning am Ammersee gezogen ist, und bedankte sich für den selbstlosen Einsatz.

Mit der Bayerischen Rettungsmedaille wurden am Mittwoch 43 Lebensretter aus ganz Bayern und darüber hinaus ausgezeichnet. Ministerpräsident Söder überreichte auch 59 Personen die Christopherus-Medaille. „Es gehört viel Mut dazu, trotz eigener Gefahr in eiskaltes Wasser zu springen, in eine brennende Wohnung zu gehen oder sich einem Messerstecher in den Weg zu stellen, um anderen das Leben zu retten“, sagte er.

