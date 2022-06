Liebe, Flirts und andere Schwebezustände: Musicalklasse für eigenes Stück auf

Von: Nico Bauer

Teilen

Alles selbst gemacht: Handlung, Choreografie und Co. haben die Musikschüler erarbeitet. © Dieter Michalek

Das Stück „Diner Stories“ hat die Musicalklasse der Musikschule Ismaning selbst geschrieben. Die zwei Vorführungen am Wochenende sind zwar ausverkauft, doch vielleicht gibt‘s noch Karten an der Abendkasse.

Ismaning – Es waren Geschichten aus dem Steakhouse mit Herz, Schmerz, Witz und eine große Musikshow. Die Musicalklasse der Ismaninger Musikschule hat die Geschichte der „Diner Stories“ entworfen und begeisterte das Publikum bei der Premiere in der Seidl-Mühle. Bis Sonntag wird gespielt, dann wird Ismanings peppiges Lokal mit dem großen Liebesfaktor wieder eingemottet.

15 junge Frauen und vier Männer standen auf der Bühne und erzählten Geschichten von der großen Liebe, der gescheiterten Liebe, den Flirts und allen anderen Schwebezuständen zwischen Menschen. Das alles spielte im „American Diner“ Restaurant, in dem die Tische immer wieder einmal für die Tanzshow auf die Seite geräumt wurden. Das Team nutzte die Bühne im großen Saal der Seidl-Mühle bis zum letzten Zentimeter. Die Macher der Aufführung waren Maximilian Widmann (Regie, Konzeption, Choreografie), Alicia Körber (musikalische Leitung), Nadine Germann (Regie, Konzeption) und Chiara Viscido (Choreographie).

Talentiertes Ensemble: 15 junge Frauen und vier Männer standen auf der Bühne. © Dieter Michalek

Widmann betonte stolz, dass das gesamte Musical bis auf die Musik selbst geschrieben wurde für die vier Abende. Und er war begeistert, mit welchem Engagement die Schüler an der Umsetzung arbeiteten und wie sie eine hoch professionelle Musikshow auf die Bühne brachten. Er sagte auch, dass etliche Talente das Potenzial haben, große Schauspielschulen zu besuchen und die Bühne zu ihrem Arbeitsplatz machen zu können. Den jungen Leuten („Sie sind unheimlich gereift“) rät er, groß zu denken: „Es ist wichtig den Traum zu haben, professionell auf der Bühne zu stehen. Wir Leiter der Musicalklasse haben das auch geschafft.“

Widmann brachte auch die Begeisterung des Teams hinter den Darstellern zum Ausdruck: „Wir hatten unendlich viel Arbeit, aber es machte wahnsinnig Freude.“ Mit den vier Aufführungen wird dieses Musical abgeschlossen und wohl nie wieder öffentlich gezeigt. „Den Künstlern bleibt die Erinnerung an den Applaus des Publikums“, sagte Widmann. Die einmalige Gelegenheit, dieses Musiktheater zu sehen, gefällt dem Künstler an der Spitze der Musicalklasse: „Diese vier Abende bieten die Magie des Moments. Das ist Theater und nicht Netflix, was man immer und überall sehen kann.“

Volles Haus: Die Vorstellungen im großen Saal der Seidl-Mühle sind allesamt ausverkauft. © Dieter Michalek

Die weiteren Vorstellungen am Samstag (20 Uhr) und am Sonntag (19 Uhr) sind schon ausverkauft. Widmann ermutigt Interessierte dennoch, an die Abendkasse zu kommen. Immer wieder werden ganz kurzfristig Karten zurückgegeben – und die sind an der Abendkasse zu haben. Nach den vier „Diner Stories“ atmet die Musicalklasse der Musikschule nur kurz durch und geht im September ein neues Projekt an. Dann heißt es: Musik suchen und eine eigene Geschichte mit witzigen Dialogen und fantastischen Choreografien zum Leben erwecken. Regisseur Widmann hat für das nächste Projekt vor allem den großen Wunsch, dass sich mehr männliche Darsteller auf die Bühne trauen. In der Vergangenheit war das schwierig und auch diesmal waren die vier Herren im Rampenlicht die Hähne im Korb.

Weitere Nachrichten aus Ismaning und dem Landkreis München finden Sie hier.