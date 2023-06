Zwei Autofahrer missachten durchgezogene Linie - schon kracht es

Von: Stefan Weinzierl

Zu einem Unfall auf der B388 bei Ismaning ist die Polizei gerufen worden. © David Ebner/DPA

Zwei Verkehrsteilnehmer haben auf der B388 bei Ismaning eine durchgezogene weiße Linie missachtet - mit fatalen Folgen. Jetzt haben sie einen Unfall mit über 75.000 Euro Schaden zu verantworten.

Ismaing - Zu dem Zusammenstoß kam es nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 6.35 Uhr. Zu dem Zeitpunkt befuhr ein 34-jähriger Ismaninger mit seinem Kleintransporter die Bundesstraße in südwestlicher Richtung und wollte trotz durchgezogener Linie nach links in die Moosstraße abbiegen.

Verkehrswidriges Überholmanöver

Zum gleichen Zeitpunkt ignorierte auch der hinter dem Sprinter kommende Tesla-Fahrer (29) aus Oberding die markierte Fahrbahnabgrenzung und wollte den Kleintransporter verkehrswidrig überholen. Dabei rammte der Tesla das Heck des Sprinters. Dieser geriet ins Schleudern, krachte gegen ein Verkehrsschild und kam im angrenzenden Grün zum Stehen.

Beteiligte bleiben unverletzt

Beide Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Dafür entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von 35.000 bzw. 40.000 Euro. hinzu kommt der Schaden am Verkehrsschild und dem angrenzenden Feld.

