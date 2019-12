MVV: Gemeinde bezuschusst Wochen- und Monatskarten - So funktioniert‘s

Die Gemeinde Ismaning will den ÖPNV noch attraktiver machen. Sie erstattet Bürgern für ihre Wochen- und Monatskarte die Differenz zum M-Zonen-Ticket.

Ismaning – Das Ziel war die M-Zone, und in die rutschte die Gemeinde Ismaning bei der großen MVV-Tarifreform nicht rein. Der Landkreis München hat deshalb für seine 29 Städte und Kommunen beschlossen, beim Kauf von Jahreskarten den Differenzbetrag zum M-Zonen-Ticket zu übernehmen (wir berichteten). Die Gemeinde Ismaning setzt nun noch einmal einen drauf: Sie übernimmt die Differenzbeträge bei Wochen- oder Monatskarten.

Der Kreistag hat den Zuschuss bei den Jahreskarten beschlossen, damit alle Einwohner des Landkreises nur 522 Euro für die Jahreskarte bezahlen müssen. Damit ist sichergestellt, dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel mit dem Preis attraktiver wird und keine der bisherigen ÖPNV-Nutzer finanziell schlechter gestellt werden. Der Kreistag hatte auch schon die Bezuschussung der verschiedenen Zeitkarten im Wochen- oder Monatsabo diskutiert, sich dann aber dagegen entschieden.

Abrechnung erfolgt über Gemeindeverwaltung

Hier setzte nun der Ismaninger Gemeinderat an. Er beschloss einstimmig, bei Monats-Abonnements den Differenzbetrag zur M-Zone zu erstatten. Die Abrechnung erfolgt wie bei den Jahreskarten nachträglich über die Gemeindeverwaltung. Monatskarten können in Ismaning halbjährlich abgerechnet werden. Die Gemeindeverwaltung hat dem Gemeinderat abgeraten, den Zuschuss auch auf Wochenkarten auszuweiten, weil damit die gelegentlichen Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel ebenso profitieren wie die Stammgäste von Bus und Bahn.

Ziel der Maßnahme sei es aber, die Nutzer langfristig komplett zum Umsteigen vom Auto auf den ÖPNV zu bewegen. Die Gemeinde Ismaning denkt mit ihrer Förderung aber nicht nur an die München-Pendler, sondern auch an Gemeindebürger, die am Flughafen arbeiten. Diese Personen bekommen beim Kauf von Monats- und Jahreskarten die Differenz zu den Tarifen der M-Zone von der Gemeinde ersetzt. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sollen so auch Richtung Flughafen für die Menschen attraktiver gemacht werden.

Bürgermeister hält weitere Schritte für notwendig

Die drei Nord-Bürgermeister Alexander Greulich aus Ismaning, Dietmar Gruchmann aus Garching und Christoph Böck aus Unterschleißheim sowie die stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche (alle SPD) sehen den öffentlichen Personen-Nahverkehr durch die Tarifreform auf einem guten Weg und hoffen, durch öffentliche Zuschüsse mehr Bürger zum Umstieg vom Auto zu Bus und Bahn bewegen zu können. Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich fordert aber noch weitere Maßnahmen für den ÖPNV wie eigene Busspuren sowie modernere Weichentechnik, damit Busse Staus entgehen können und bei S- oder U-Bahnen attraktivere Taktungen möglich sind. Den ersten Anreiz zum Umsteigen setzt seine Gemeinde schon mal.

