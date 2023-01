Nach Strompreis-Ärger: Ismaningerin findet dank Merkur-Artikel ihr Liebesglück

Von: Volker Camehn

„Es war Liebe auf den ersten Blick“: Eigentlich wollte Wolfgang Backes der Ismaningerin Monika Graßold bloß einen Rat geben. Inzwischen sind die beiden ein Paar. © Privat

Über die gestiegenen Strompreise hat sich eine Ismaningerin tierisch geärgert. Doch der Ärger ist inzwischen Schmetterlingen im Bauch gewichen: Sie hat einen Partner gefunden - dank eines Merkur-Artikels.

Ismaning – Steigende Strompreise können auch etwas Gutes haben. Und im besten Fall bringen sie sogar Menschen zusammen, führen sie sogar zu einer Liebesgeschichte. So wie bei Monika Graßold aus Ismaning und Wolfgang Backes aus Moosburg (Kreis Freising).

Alles begann im November vergangenen Jahres: Monika Graßold, 66, hatte einen Brief ihres Stromanbieters, der Stromversorgung Ismaning (SVI), erhalten. Der Inhalt des Schreibens war wenig erfreulich. Vielmehr ging es um die „Anpassung der Strompreise zum 1.1. 2023“: Allein der sogenannte Arbeitspreis, in der Regel wichtigste Größe für die Höhe einer Stromrechnung, sollte demnach für die Rentnerin von 24,55 auf 59,64 Cent steigen – eine Erhöhung um satte 145 Prozent. Auch der monatliche Grundpreis sollte fortan höher ausfallen, sodass für sie insgesamt eine Preissteigerung von über 200 Prozent anfiel. Der Münchner Merkur berichtete über den Fall, der auch im Internet viel und heftig diskutiert wurde.

Erst-Kontakt über Facebook

Ein Schreiben des Schreckens hat Monika Graßold aus Ismaning unlängst aus dem Briefkasten gefischt. Die Stromversorgung Ismaning teilte ihr mit, dass sie pro Kilowattstunde Strom ab sofort knapp 60 Cent statt bisher knapp 25 Cent zahlen soll. © Robert Brouczek

Auch Wolfgang Backes las diesen Artikel und wunderte sich: Der 62-jähriges Transportunternehmer, seit 1994 geschieden, hatte von seinem Stromanbieter (Vattenfall) zwar ebenfalls eine Preiserhöhung angekündigt bekommen, „aber nicht in dieser Höhe“. Er müsse seit 1. Januar „nur etwa 30 Prozent mehr“ berappen, erzählt er. „Ich habe dann Monika über Facebook kontaktiert und ihr geraten, doch den Anbieter zu wechseln.“ Eine nette Geste, dachte sich Monika Graßold – und schrieb zurück.

„Ich sehe sonst nicht so grantig aus“

Es entstand ein längerer Chat, in dem das Thema „Strompreis“ eine immer untergeordnetere Rolle zu spielen begann. „Ich sehe sonst nicht so grantig aus, wie auf dem Merkur-Foto“, schrieb Graßold unter anderem. Backes spontane Reaktion: „Davon muss ich mich direkt überzeugen“, chattete er, mittlerweile im Flirt-Modus, keck zurück. Das kam an.

Monika Graßold und Wolfgang Backes trafen sich am 2. Weihnachtsfeiertag auf „neutralem Boden“, am Münchner Flughafen im „Airbräu“. Das Lokal war günstig gelegen, für beide gleich weit zu fahren. „Außerdem ist es da ruhig, man kann sich in aller Ruhe unterhalten“, sagt Backes. Der war ziemlich beeindruckt, als er seine Internet-Bekanntschaft traf: „Sie sieht noch viel besser aus als auf dem Foto“, schoss es ihm durch den Kopf.

Beim anschließenden Weißwurstfrühstück kamen sich die zwei dann näher. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Backes heute, und auch Graßold bestätigt: „Es hat wie eine Bombe eingeschlagen. Das war nicht geplant.“ Denn: „Ich habe ja acht Jahre alleine gelebt und kam sehr gut zurecht.“ Nach einer schweren Enttäuschung wollte sie eigentlich „keine Mannsbild mehr im Haus haben“. Eigentlich. Und nicht nur privat hat sich für Monika Graßold einiges geändert: Auch ihren Stromanbieter hat sie inzwischen gewechselt.

