Ismaning macht Weg frei für Windrad und PV-Anlagen

Von: Nico Bauer

Vision für Ismaning: Die Kombination von Freiflächen-Photovoltaik und Windrädern wie in Paunzhausen (Kreis Freising) strebt auch die Klimaschutzgemeinde an. © Nico Bauer

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen möglichen Folgen für die Energieversorgung regt auch in vielen Kommunen im Landkreis zum Umdenken an. So hat nun auch die Gemeinde Ismaning ihre bisherige Klimaschutzstrategie angepasst und den Weg frei gemacht für Windkraft und Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen.

Ismaning - Im Januar 2020 erklärte sich Ismaning zur Klimaschutzgemeinde und versucht seither als Vorbild beim Energiesparen und der Erzeugung von umweltfreundlicher Energie voranzugehen. Für eine Situationsanalyse hat der Gemeinderat eine Kommission gebildet, die sich mit dem Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE) auf dem Garchinger Forschungscampus zusammengetan hat. Bei einer ersten Standortbestimmung bestätigte das ZAE der Kommune, dass man mit Projekten wie der Geothermie gut dastehe.

Das Ziel

„Der Wahnsinn in der Ukraine zeigt uns aber, dass wir schneller sein müssen“, sagte nun im Gemeinderat Bürgermeister Alexander Greulich (SPD). Sein Ziel: Ismaning soll nicht nur unabhängiger von Energiemärkten sein, sondern baldmöglichst energieautark. Dafür hat man nun das Tabuthema Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen einkassiert.

Landwirtschaft erhalten

Die Ismaninger sind stolz darauf, dass sie im Landkreis München die Gemeinde sind, in der es noch so viel Landwirtschaft gibt. Deshalb hat man 2010 den Beschluss gefasst, keine großflächigen Photovoltaik-Anlagen zu genehmigen. So wollte man die Landwirtschaft stärken und den Verlust an Anbauflächen klein halten. Diesen Beschluss hat die Gemeinde nun einkassiert mit dem Zusatz, dass man eine sogenannte Positivplanung aufstellen und für die Stromgewinnung in freier Landschaft ausgesuchte Bereiche definiert. Allerdings soll die neue Strategie nicht zwingend die Entscheidung zwischen Stromerzeugung und Landwirtschaft sein. Mit verschiedenen Partnern soll ein AGRI-Photovoltaik-Modellprojekt gestartet werden, ob Landwirtschaft mit Solarzellen darüber kombinierbar ist. Ein solches Untersuchungsprojekt soll auf einer gemeindlichen Fläche angegangen werden.

Windräder

Darüber hinaus plant die Gemeinde auf den Freiflächen zwischen Fischerhäuser und Hallbergmoos Windräder auf Gemeindegrund. Die Klimaschutzgemeinde Ismaning ist bereit zu investieren in Wind- und Solarenergie und wird entsprechende Investitionsformen durchrechnen. In den Beschluss der Klimastrategie bettete der Gemeinderat eine Vielzahl von Maßnahmen ein vom Ausbau der E-Ladesäulen über kommunale Förderprogramme und Fachberatungen bis hin zu einer nachhaltigen, klimabewussten Bauleitplanung.