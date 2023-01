Beim Rechtsabbiegen: Autofahrer erfasst Schülerin auf Fahrrad

Von: Günter Hiel

Die Polizei nahm den Unfall auf (Symbolbild) © Sylvio Dittrich/IMAGO

Eine 13-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch in Ismaning von einem rechts abbiegenden Auto erfasst und verletzt worden.

Ismaning - Am Mittwoch, 25. Januar, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 76-Jähriger aus dem Landkreis Freising mit seinem VW auf der Freisinger Straße in Richtung Ismaning. An der Einmündung zur Münchner Straße bog der 76-Jährige nach rechts ab. Zur selben Zeit fuhr eine 13-Jährige aus dem Landkreis München auf ihrem Rad auf dem Gehweg der Erich-Zeitler-Straße Richtung Freisinger Straße. An der Kreuzung zur Münchner Straße überquerte die 13-Jährige diese über eine Fußgängerfurt.

Schülerin stürzt und muss ins Krankenhaus

Beim Abbiegen erfasste der 76-Jährige mit seinem VW die Schülerin, meldet die Polizei. Das Mädchen stürzte und verletzte sich, zum Glück nur leicht. Die 13-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrspolizei München führt die weiteren Ermittlungen

Am Pkw und Fahrrad entstanden leichte Schäden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Für die Unfallaufnahme musste der Verkehr in Teilen umgeleitet werden, weshalb es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Verkehrspolizei München führt die weiteren Ermittlungen.