Richtfest für renoviertes Kinderhaus - Einzug wohl im Juni 2023

Von: Nico Bauer

Setzen dem Bau die Krone auf: (v.l.) Zimmermann Wolfgang Brenner, Nicole Wladar (Technische Bauverwaltung) Christian Freund (Bildung und Soziales), Kinderhaus-Leiterin Simone Rosenthal, Bürgermeister Alexander Greulich und Architekt Markus Zimmermann. © Dieter Michalek

Es hat gedauert, bis die Bauarbeiten anliefen. Doch jetzt feiert das Kinderhaus an der Ismaninger Dorfstraße Richtfest. Der Einzug ist für Juni 2023 geplant.

Ismaning – Das Kinderhaus an der Dorfstraße ist für Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) „eine diffizile Baustelle“. Nach den Architekten-Beauftragungen folgte 2019 der Auszug der Kinder aus dem ältesten Kindergarten der Gemeinde. Dann folgte eine Bestandsaufnahme und nun, rund drei Jahre später, stellte der Rathauschef beim Richtfest zufrieden fest, „dass ein Ende der Baustelle in Sicht ist“. Im Juni 2023 sollen die erneuerten Räumlichkeiten wieder mit Leben gefüllt werden.

Bei der Analyse der Bausubstanz kamen immer wieder neue Aufgaben dazu, obendrein ergänzte die Gemeinde die Kindertagesstätte mit einem Erweiterungsbau, sodass künftig 160 Kinder in dem Haus betreut werden können. Geplant ist der Betrieb in acht Gruppen, in denen man auch Platz hat für 40 Kinder mit besonderem Förderbedarf und 18 Kinder unter drei Jahren. Ein 40-köpfiges Team kümmert sich in dem gemeindlichen Kindergarten um den Nachwuchs.

Um- und Ausbau kosten rund 12,7 Millionen Euro

Der Umbau samt Ausbau kostet die Gemeinde rund 12,7 Millionen Euro. „Unser Gemeinderat steht zu den Investitionen“, betonte Bürgermeister Greulich. Für die Generalsanierung und Erweiterung habe es im Gemeinderat keine Kampfabstimmungen gebraucht. Lediglich beim begrünten Flachdach habe er nicht jeden Entscheidungsträger überzeugen können.

„Eigentlich müssten hier noch 30 Ingenieure stehen“, sagte Architekt Markus Zimmermann beim Richtfest, der das Bauprojekt vorstellte. „Aus dem Dreiklang Bauherr - Architekt - Handwerker wird heuer eher ein Sinfonieorchester“, sagte der Planer mit Blick auf die 200 Fachleute, die auf der Baustelle aktiv waren. Man habe das Kinderhaus an die heutigen Ansprüche der Barrierefreiheit angepasst und die künftigen Nutzer haben von allen Räumen aus einen schönen Blick in den Garten oder die Baumkronen der alten Bäume, die erhalten werden konnten. Architekt Markus Zimmermann machte aber auch deutlich, dass die Kinder mit ihrem Einzug erst für ein gelungenes Projekt sorgen können, „denn wir Bauleute können nur für die Hülle sorgen“.

